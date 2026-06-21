經寶精密下月起出貨動能轉強 全年營運再戰新高

經寶精密jpp-KY（5284）泰國新產能已順利開出，並將於7月起開始貢獻業績，預料第3季起出貨動能轉強，第4季將是全年高峰。董事長鍾國松指出，今年將會再度繳出亮眼的成績單，有信心締造新猷，後市展望樂觀。

jpp-KY受惠AI相關產品訂單能見度變高，近期都在持續擴大噴漆與機櫃產能，預計新一批產能將在7月起開始加入，而沖壓也還會持續擴大，估明年上半年開始貢獻。

jpp今年5月營收4.13億元，月增4.7%、年增35.5%，單月營收再創歷史新高，累計前五月營收19.87億元，年增46.7%，創同期新高。鍾國松表示，現在是被客戶訂單追著跑，產能一直都不夠用，因此還會繼續擴產。

此外，jpp在Sidecar業務方面，相關產線則已建置完成，並由泰國廠支援量產，目前jpp在Sidecar中主要負責水冷零組件與系統組裝，現階段已在泰國設置無塵室，並步入測試階段，估今年下半年有望放量出貨。

法人預估，隨著jpp取得越來越多AI機殼、沖壓件訂單，預料今年jpp的AI營收有望雙位數成長，全年營收與獲利都將再次超越去年，再次挑戰歷史新高。