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從聖保羅到世界盃 台灣紡織業創新永續研發躍國際

中央社／ 聖保羅21日專電

中南美洲台灣商會聯合總會會議19日至21日在聖保羅舉行。經濟部20日於希爾頓酒店舉辦午宴，強調台灣紡織業以創新科技與環保布料供應2026年世界盃多國球衣，展現台灣在國際舞台的關鍵地位。

巴西代表處經濟組副組長舒志宏代表經濟部長龔明鑫與會致詞表示，台灣憑藉完整產業鏈、科技創新能力及企業靈活應變精神，持續展現高度韌性與競爭優勢。尤其在半導體、高效能運算及人工智慧領域，台灣已成為全球供應鏈不可或缺的重要夥伴。

他強調，今年適逢世界盃足球賽，台灣紡織業再度成為焦點。包括巴西在內的多國國家隊球衣，由台灣廠商供應製造，採用回收寶特瓶再生纖維與環保布料，展現台灣在永續研發與高機能布料上的領先地位。台灣紡織業不僅是國際運動品牌Nike、Adidas、Puma等國際品牌的重要合作夥伴，更在全球大型賽事中扮演「隱形冠軍」角色。

舒志宏表示，面對全球供應鏈重組與人工智慧浪潮，政府正積極推動「五大信賴產業」，並協助百工百業導入AI應用，提升生產效率與附加價值。中南美洲擁有豐富天然資源與廣大市場，在能源轉型、智慧農業及基礎建設等領域展現龐大商機，與台灣產業優勢高度互補。

外貿協會巴西台貿中心主任施懿倫則表示，台商多年來在海外落地生根，展現堅韌精神，並成為台灣企業拓展國際市場的重要橋梁。透過商機媒合與策略合作，台灣產業不僅在科技領域保持競爭力，也在運動服飾、健康產業等方面持續提升國際能見度。

台灣在2026世界盃球衣供應鏈的成功，再次印證在全球民主供應鏈中的戰略地位，讓世界看見台灣的創新與永續力量。

世界盃 巴西 龔明鑫

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