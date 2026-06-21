從聖保羅到世界盃 台灣紡織業創新永續研發躍國際

中南美洲台灣商會聯合總會會議19日至21日在聖保羅舉行。經濟部20日於希爾頓酒店舉辦午宴，強調台灣紡織業以創新科技與環保布料供應2026年世界盃多國球衣，展現台灣在國際舞台的關鍵地位。

駐巴西代表處經濟組副組長舒志宏代表經濟部長龔明鑫與會致詞表示，台灣憑藉完整產業鏈、科技創新能力及企業靈活應變精神，持續展現高度韌性與競爭優勢。尤其在半導體、高效能運算及人工智慧領域，台灣已成為全球供應鏈不可或缺的重要夥伴。

他強調，今年適逢世界盃足球賽，台灣紡織業再度成為焦點。包括巴西在內的多國國家隊球衣，由台灣廠商供應製造，採用回收寶特瓶再生纖維與環保布料，展現台灣在永續研發與高機能布料上的領先地位。台灣紡織業不僅是國際運動品牌Nike、Adidas、Puma等國際品牌的重要合作夥伴，更在全球大型賽事中扮演「隱形冠軍」角色。

舒志宏表示，面對全球供應鏈重組與人工智慧浪潮，政府正積極推動「五大信賴產業」，並協助百工百業導入AI應用，提升生產效率與附加價值。中南美洲擁有豐富天然資源與廣大市場，在能源轉型、智慧農業及基礎建設等領域展現龐大商機，與台灣產業優勢高度互補。

外貿協會巴西台貿中心主任施懿倫則表示，台商多年來在海外落地生根，展現堅韌精神，並成為台灣企業拓展國際市場的重要橋梁。透過商機媒合與策略合作，台灣產業不僅在科技領域保持競爭力，也在運動服飾、健康產業等方面持續提升國際能見度。

台灣在2026世界盃球衣供應鏈的成功，再次印證在全球民主供應鏈中的戰略地位，讓世界看見台灣的創新與永續力量。