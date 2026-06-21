育世博完成ACE1831血癌一期臨床報告 11月ACR Convergence公布成果

再生醫療公司育世博-KY（6976）18日宣布，已完成異體細胞新藥ACE1831於復發／難治型 CD20 表現 B 細胞非何杰金氏淋巴瘤之一期臨床試驗結案報告。該試驗主要目的為評估 ACE1831之安全性及療效。育世博計畫在今年11月於 ACR Convergence 2026 進一步分享一期臨床累積的安全性、耐受性及初步臨床活性資料。

根據目前資料顯示，ACE1831 整體安全性與耐受性符合預期，未觀察到限制後續臨床探索之重大安全性疑慮。於可評估療效受試者中，ACE1831也觀察到部分臨床活性訊號，顯示其於多線治療復發（包含CAR-T）／難治血液癌症病人中具備初步生物活性。

本試驗除完成 ACE1831 之安全性與耐受性評估外，亦建立公司於CD20 靶向異體 γδ T 細胞治療的人體臨床經驗，包括給藥流程、細胞製備與運送管理、臨床監測機制及病人治療經驗等。公司認為，這些臨床開發經驗與所累積之人體資料，為後續探索 B 細胞相關免疫疾病奠定重要基礎。

公司表示，ACE1831 第一期血液癌症試驗的重要成果，不僅在於建立產品之人體安全性與初步臨床活性資料，更在於驗證 ACC 平台於 CD20 靶向細胞治療之臨床可行性。考量 B 細胞於多項自體免疫疾病之關鍵角色，以及 ACE1831 所展現之安全性與治療潛力，公司將優先推進 IgG4-RD 等自體免疫疾病開發，以進一步驗證其免疫調節與疾病控制能力。公司亦將持續評估 ACE1831 於血液癌症領域之合作、授權及其他策略性發展機會。

育世博董事長暨執行長蕭世嘉表示，ACE1831 血液癌症第一期試驗最大的價值，在於讓公司獲得真實的人體臨床經驗與關鍵開發知識。。透過本試驗，育世博進一步了解細胞產品的安全性、給藥可行性及臨床操作模式，也觀察到初步臨床活性訊號。

這些成果不僅驗證了平台技術，更為後續自體免疫疾病開發建立重要基礎。未來育世博將聚焦於 IgG4-RD 等疾病領域，探索 ACE1831 在免疫重置（immune reset）與長期疾病控制上的潛力。ACE1831 在血液癌症試驗中完成了人體安全性與初步活性的驗證，而未來在 IgG4-RD 等自體免疫疾病的開發，將進一步驗證其差異化免疫調節能力與臨床價值。

ACE1831 為育世博 ACC 平台開發之 CD20 靶向異體 γδ T 細胞治療產品。公司目前正於美國、日本及中國大陸推進 IgG4-RD 的臨床1b/2a試驗。由於 B 細胞在 IgG4-RD 病理機轉中扮演關鍵角色，公司相信 ACE1831 在血液癌症試驗所建立之安全性、給藥經驗及人體驗證成果，可作為後續自體免疫疾病開發的重要基礎。未來公司將持續透過適應症導向策略，聚焦於最具未滿足醫療需求與差異化潛力之疾病領域。

育世博強調，公司將持續採取數據導向之產品組合管理策略，綜合考量疾病機轉、未滿足醫療需求、競爭格局、臨床成功標準與資本效率，優先配置資源於最具差異化潛力與臨床開發機會之方向。