快訊

中華郵政A7爆「禁坐令」員工被迫站立數小時分信、撐不住還被恐嚇汰除

台輪椅夫妻南韓地鐵驚魂！醉漢逼近叫囂 2男雨傘救援被讚爆

汶汶遭砍兇嫌被起底！夏語心證實曾被尾隨回家：天天在電視台等我

聽新聞
0:00 / 0:00

梅雨季看房不只看漏水 內行自住客改盯「工地文化」與工程透明化

經濟日報／ 記者朱曼寧/台北即時報導
資料來源：業者／提供
資料來源：業者／提供

隨著梅雨鋒面報到，全台強降雨頻傳，連續豪雨不僅考驗住宅的防漏韌性，也讓施工品質再度成為市場焦點。根據內政部統計，5月全台移轉棟數月增5.6%，顯示房市剛性需求越趨穩定。然而，在全面回歸自住的當下，消費者的購屋指標已悄然改變，除了指名品牌建商，內行自住客更盯緊施工品質與建商的「工程透明化」，對防水、結構與工地管理文化的重視度明顯提升。

每年5、6月的梅雨季，向來是檢驗住宅施工品質的重要時刻。尤其近年極端氣候加劇，短延時強降雨愈發頻繁，從屋頂防水、外牆接縫、窗框收邊到地下室排水規劃都會面臨巨大考驗。相較於建案外圍精美的植生圍籬與奢華的接待中心，真正決定住宅壽命的，往往是外界看不到的施工細節與工地管理文化。

這種「工程透明化」的預售文化，近年已成為自住客群最看重的品牌價值。在台灣預售市場中，北部如潤泰、冠德建設長期以施工品質著稱；台中則有長安、精銳、寶輝、陸府、豐穀等品牌建商積極落實，紛紛透過具體行動打破預售屋的「黑盒子」盲區。

以台中隱富聚落科博特區的指標案「長安大序」為例，該案首度引進「卜大整體衛浴」與「同層排水」工法，從根本降低漏水機率並提升檢修便利性。更令市場矚目的是，該案在一樓戶外區、頂樓及露台區的防水施工接採用『拜鐵膜』建材施工確保防水無虞。

長安建設總經理陳光柏表示，「長安大序」極度重視工地秩序。例如在混凝土灌漿前，工班會先包覆柱筋，避免水泥漿沾附，以確保後續新舊混凝土接合時的抓握力；封模前也會進行高壓清洗，徹底清除木屑與粉塵。確保結構體零雜質的細節在施工階段就已定調，這才是入住多年後仍能維持穩定居住品質的底氣。

除了長安建設將工程紀錄公開外，同樣高度重視工程品質的豐穀建設，從基地條件評估、結構規劃、建材測試到後續養護，每一道工序都經過反覆確認。為此，建商特別提供「工程白皮書」，向消費者完全公開施工理念與工法細節。豐穀建設強調，蓋房子追求的不是速度，而是長久穩定的居住品質，透過扎實的按部就班，打造經得起時間考驗的建築。

陸府建設在工地管理上則訴求「每週聯合巡勘」，結合設計、工程、行銷、客服、品牌等跨部門團隊，並邀請合作建築師、室內設計與景觀團隊共同實地踏勘、逐一檢視細節。這份細緻度更延伸至售後服務，交屋時從玄關電子鎖、廚房設備、浴室排風到陽台排水系統，皆由專人逐一解說操作與維護方式。

大家房屋企劃研究室公關襄理賴志昶分析，建商所採用的每一道工法、每一項工地管理措施，背後代表的都是願意投入的營造成本，而這些努力，最終都會在消費者入住後的長期居住體驗中獲得驗證。尤其梅雨季、強降雨與颱風季，更是檢視住宅質量的嚴格試金石。

預售屋 內政部

延伸閱讀

桃園建商讓利預售屋退款百萬元 不動產公會：房市低迷短期難反轉

大雨釀新店新坡一街邊坡崩塌 新北市府全力搶修預計明完工

離塵不離城！林口豪墅「冠宸雲天下」引領頂級康養浪潮

老台北人共同回憶！昔日最潮「芝麻百貨」透明電梯、午夜場電影…為何從東區地標走向沒落？

相關新聞

國票金民轉公迎兩大翻轉 首波鎖定三巨頭薪酬改革

國票金控在5月29日股東會改選，由公股拿下過半席次取得經營權之後，也將開啟新的篇章。根據聯合報數位版所掌握的消息，由於國票金控已經由公股取得實質經營權，因此在推動國票金相關的金融整併之前，國票金控將會有兩項和過去完全不一樣的翻轉。

本周台股／迎華許考題 法人：AI長多不變、短線防震盪

台股端午連假前再寫驚奇，加權指數在中小型科技股帶動下，收在4萬6465點，創下收盤新高，單周大漲2296點，市場氣氛從先前的高檔震盪，重新轉為多頭進攻。不過，本周台股雖仍有AI基本面撐腰，但美國新任聯準會主席華許釋出的鷹派訊號，也讓市場重新評估資金行情能否一路順風，法人認為，台股多頭架構未變，但高檔震盪與類股輪動將更明顯。

桃園建商讓利預售屋退款百萬元 不動產公會：房市低迷短期難反轉

今年房市買氣持續降溫，桃園市平鎮區南勢重劃區預售案「福倉埕藝」近日傳出主動調降售價，有已購戶退款130萬元價差，引發房地產社群熱議。桃園市不動產建築開發商業同業公會理事長周鑫世說，建商讓利雖屬少數個案，但整體房市還是低迷，仍受資金與政策面因素影響，短期內恐難出現明顯反轉。

資安風險 AI代理網購 誤入詐騙陷阱

ＡＩ（人工智慧）時代來臨，當人們開始愈來愈常使用ＡＩ代理時，這才發現ＡＩ代理也跟人類一樣，一時不察，也會被壞人詐騙。英國最近就發生一起案例，人們用ＡＩ代理提供的購物網頁訂貨，後來才發現這是一個詐騙集團做的假網頁，不但收不到貨，反而還把錢、銀行資訊都交給了詐騙集團，得不償失。

巨大變革 AI代理人幫你比價、下單

點開購物網站、在海量商品中比價、手動輸入信用卡的繁瑣日子，正快速走向終點。當人工智慧代理人（AI Agent）逐漸成熟，人們的消費習慣可能出現數十年來最大改變。

九年低點 去年房市買賣棟數下滑25%

內政部昨發布去年建物所有權登記通報，首次登記棟數連五年成長，創十年新高，反映建照核發量與開工量增加，以桃園最多。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。