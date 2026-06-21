快訊

中華郵政A7爆「禁坐令」員工被迫站立數小時分信、撐不住還被恐嚇汰除

台輪椅夫妻南韓地鐵驚魂！醉漢逼近叫囂 2男雨傘救援被讚爆

汶汶遭砍兇嫌被起底！夏語心證實曾被尾隨回家：天天在電視台等我

聽新聞
0:00 / 0:00

泰合TAH3311抗血栓口溶膜 重新向美國FDA提藥證申請 拚明年上市

經濟日報／ 記者謝柏宏／即時報導

興櫃生技股泰合（6467）20日公告，該公司的505(b)(2)新劑型新藥TAH3311抗血栓口溶膜，已重新向美國食品藥物管理局（FDA）遞送藥證申請（NDA），目標明年年中在美國上市，搶攻全美292億美元市場商機。

泰合將在6月26日召開股東會，市場預期泰合董事長李世仁將在股東會上說明TAH3311的最新進度及後續發展策略。除了美國市場之外，泰合的TAH3311也已在去年下半年向歐盟提出藥證申請，推估今年第3季有機會領先美國先行取得上市許可。

泰合公告指出，該公司的TAH3311，原於美國時間2025年9月30日向美國FDA遞交NDA)申請，但於美國時間2025年11月25日接獲FDA查驗文件退件（Refusal To File,RTF）通知，未進入實質審查。

泰合強調，公司已依RTF通知補件內容及後續Type A會議溝通結果，補齊相關藥品安定性資料、密封容器（Container Closure Components）之相關藥品主檔（Drug Master File,DMF）的授權信（Letter of Authorization,LOA）、製程中的離型膜（PET liner film）之DMF的LOA、密封容器之E&L（可萃

取物Extractables/可浸出物Leachables）評估與試驗報告等，並已於美國時間今年6月19日向 FDA 重新遞送 TAH3311藥證申請資料。

泰合指出，根據美國處方藥使用者付費法（Prescription Drug User Fee Act,PDUFA），審查時間合理推估約一年。TAH3311為泰合自行開發的Apixaban抗血栓口溶膜劑型，適應症與原廠相同。依據IQVIA統計，2025年Apixaban原廠錠劑的美國銷售額達到292億美元。

FDA 美國 NDA

延伸閱讀

免疫療法助抗血癌 唐獎生醫獎3學者共得

OpenAI與Anthropic雙巨頭慘被卡？美國監管狂查健康與未成年資料 美股竟照樣狂飆

AI籌資潮 美投資人胃口超大…OpenAI等巨型上市案排擠效應受關注

SPAC 模式還魂 搭上市熱潮

相關新聞

國票金民轉公迎兩大翻轉 首波鎖定三巨頭薪酬改革

國票金控在5月29日股東會改選，由公股拿下過半席次取得經營權之後，也將開啟新的篇章。根據聯合報數位版所掌握的消息，由於國票金控已經由公股取得實質經營權，因此在推動國票金相關的金融整併之前，國票金控將會有兩項和過去完全不一樣的翻轉。

本周台股／迎華許考題 法人：AI長多不變、短線防震盪

台股端午連假前再寫驚奇，加權指數在中小型科技股帶動下，收在4萬6465點，創下收盤新高，單周大漲2296點，市場氣氛從先前的高檔震盪，重新轉為多頭進攻。不過，本周台股雖仍有AI基本面撐腰，但美國新任聯準會主席華許釋出的鷹派訊號，也讓市場重新評估資金行情能否一路順風，法人認為，台股多頭架構未變，但高檔震盪與類股輪動將更明顯。

桃園建商讓利預售屋退款百萬元 不動產公會：房市低迷短期難反轉

今年房市買氣持續降溫，桃園市平鎮區南勢重劃區預售案「福倉埕藝」近日傳出主動調降售價，有已購戶退款130萬元價差，引發房地產社群熱議。桃園市不動產建築開發商業同業公會理事長周鑫世說，建商讓利雖屬少數個案，但整體房市還是低迷，仍受資金與政策面因素影響，短期內恐難出現明顯反轉。

資安風險 AI代理網購 誤入詐騙陷阱

ＡＩ（人工智慧）時代來臨，當人們開始愈來愈常使用ＡＩ代理時，這才發現ＡＩ代理也跟人類一樣，一時不察，也會被壞人詐騙。英國最近就發生一起案例，人們用ＡＩ代理提供的購物網頁訂貨，後來才發現這是一個詐騙集團做的假網頁，不但收不到貨，反而還把錢、銀行資訊都交給了詐騙集團，得不償失。

巨大變革 AI代理人幫你比價、下單

點開購物網站、在海量商品中比價、手動輸入信用卡的繁瑣日子，正快速走向終點。當人工智慧代理人（AI Agent）逐漸成熟，人們的消費習慣可能出現數十年來最大改變。

九年低點 去年房市買賣棟數下滑25%

內政部昨發布去年建物所有權登記通報，首次登記棟數連五年成長，創十年新高，反映建照核發量與開工量增加，以桃園最多。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。