飯店業吹響擴張號角 晶華、雲品海內外拓點

全球旅遊需求爆發，飯店業也吹起擴張號角，晶華、六福與雲品加速海內外布局，透過委託經營及觀光資源整合等模式擴張版圖，搶攻蓬勃發展的旅遊商機。

全球旅宿產業景氣持續復甦，近年飯店業走向品牌化與規模化經營，大型飯店集團加速擴張，搶攻海內外觀光商機。

晶華國際酒店集團董事長潘思亮表示，轉投資的Regent（麗晶）品牌近年海外展店腳步加快，去年已於上海開出第2個據點，並新增美國與印尼峇里島據點；今年將進軍沙烏地阿拉伯市場，明年預計於日本京都開幕新館。後續規劃中的據點還包括美國紐約、中東、歐洲及中國大陸等市場，持續擴大品牌全球能見度。

國內布局方面，潘思亮指出，晶華旗下自有品牌捷絲旅台北中山館已開幕，目前開發中的新館共有5家、約430間客房，包括明年中旬將與東森集團合作，在林口推出晶英酒店與捷絲旅據點，採委託管理模式經營。

晶華2027年還有日本大阪第2家捷絲旅館點規劃中，位於宜蘭頭城的晶泉丰旅，以及捷絲旅墾丁白沙灣館也積極籌備中，預計於2028年陸續登場。

此外，市場關注的台北晶華酒店BOT案，潘思亮表示「一定會續約」，且集團擁有優先議約權。

六福旅遊集團積極轉型、布局多角化，持續擴大觀光版圖。六福表示，旗下「六福宜蘭生態保育區」預計自今年底起分階段開幕，園區涵蓋棲蘭森林遊樂區、明池森林遊樂區及神木園區等3大核心場域。

配合園區發展，六福也規劃興建「棲蘭六福莊」及「明池六福莊」兩大住宿據點，並因應台7線旅客休憩需求，率先啟用「明池驛站」，強化區域觀光服務量能。

在延伸國際戰線部分，六福指出，自營旅行社將於今年投入營運，集團將從傳統旅宿與主題樂園經營者，升級為整合食宿、交通與遊程的觀光資源平台，未來可直接掌握國際客源與旅遊規劃入口，串聯台北六福萬怡酒店、關西六福莊、六福村主題遊樂園，以及將開幕的六福宜蘭生態保育區等資源。

雲品國際表示，持續擴大委託經營版圖，籌備中的雲品酒店杭州預計今年第3季試營運，將成為集團目前規模最大的委託經營據點，規劃190間客房並設有5間餐廳、酒吧及宴會空間，未來可望挹注海外市場營收與獲利表現。

國內市場方面，雲品籌備中的台中北屯富貴天心宴會廳「森邸」及2家高價位餐廳，已進入工程收尾階段，預計下半年投入營運。

此外，雲品今年館外餐飲與委託經營事業版圖持續擴張，新增維多麗亞酒店宴會餐飲、宜蘭了了礁溪、台中芳庭路壹號莊園等據點，帶動營收成長；旗下雲品Collection品牌中的蘇卡利漫活與寶桑町屋住房表現穩健，有助提升整體營收規模與獲利結構。