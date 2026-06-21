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全球家具業遇關稅通膨 商億謝智通：進入淘汰賽

中央社／ 台北21日電

「今年是家具產業相當艱辛的一年」，商億-KY董事長謝智通表示，關稅與通膨挑戰嚴峻，加上市場需求疲弱，全球家具產業正進入新一輪淘汰賽；商億-KY能在逆風中成長，關鍵在於多年前赴柬埔寨設廠，提前應對關稅重塑供應鏈的變局。

1949年出生的謝智通，是全球最大客製化量產家具廠老闆，他在家具產業深耕近30年，2014年創立商億-KY、2018年推動上市，長年坐鎮柬埔寨廠為美國客戶推動海外生產。股東會前夕，他才從柬埔寨返台主持。

展望今年營運，謝智通對中央社記者表示，關稅貿易戰、美伊戰爭引發通膨，原物料與海運成本攀升，加上市場需求疲弱，全球家具產業面臨諸多挑戰，有些業者未來一年可能有3至5成的獲利被吃掉。

但商億-KY今年5月合併營收新台幣14.88億元，年成長12.1%，首季每股盈餘（EPS）0.66元，仍優於去年，主要受惠美系客戶穩定成長，帶動柬埔寨廠稼動率提升，扮演比中國杭州廠更重要的角色。

關稅重塑供應鏈 從中國到越南恐再掀遷徙潮

中國過去穩居「世界家具工廠」地位，但2018年美中貿易戰爆發後，美國對中國家具課徵高額關稅，部分產品稅率高達35%至50%，迫使國際家具品牌與製造商加速推動「中國加一」（China+1）策略，大舉將產能轉往越南。

謝智通指出，越南因人力成本低、供應鏈成熟與對美出口優勢而迅速崛起、甚至超越中國，成為美國最大的家具進口來源地。然而，大量資金與產能湧入，越南營運成本已攀升，近年更遭美國啟動301調查，市場擔憂未來面臨更高關稅風險，越南家具廠不排除再掀遷徙潮。

「當年選柬埔寨設廠是老天做決定，現在回頭看，是相當關鍵的一步」，謝智通回憶，當時美國客戶要求供應商將超過半數產能移出中國，商億-KY於2019年赴柬埔寨設廠。

如今，柬埔寨廠已成為商億-KY最重要的生產基地，貢獻超過6成營收。謝智通指出，相較於越南，柬埔寨土地與勞動成本較低，對美出口規模較小，短期遭課徵高關稅的風險相對有限；工廠距離胡志明市約100公里，兼具供應鏈便利性與關稅優勢。

客製化量產模式 與美國工廠拚速度

不過，謝智通認為，真正讓商億-KY在產業變局中站穩腳步的，不只是選對生產基地。

他指出，商億-KY最大的競爭力並非低成本，而是獨特的客製化量產模式。公司將實木、油漆、海綿、組裝等上下游製程整合在同一園區，即使面對單件客製化訂單，仍能透過規模化管理生產，月產量可達數千件，並將交貨時間壓縮至4周內。

「我們最大的競爭對手其實是美國本土工廠」，謝智通說，傳統印象認為亞洲製造依賴低廉勞動力，但商億-KY的優勢來自供應鏈整合與生產效率。即使生產基地位於亞洲，從接單到交貨的速度，仍能與美國本土業者競爭。

中低階市場需求疲弱 家具業迎景氣寒冬

儘管商億-KY維持成長，但謝智通坦言，家具產業正面臨需求與成本的雙重壓力。以美國家具市場而言，商億-KY鎖定年收入18萬美元以上的高所得家庭，約占人口前10%，這群客戶受景氣波動影響較小，消費力相對穩定。

但中低價家具市場卻面臨嚴峻挑戰，他表示，美國通膨高漲、中產階級萎縮，加上科技業裁員衝擊消費信心，許多平價零售商陸續退出市場，不少中小型家具業者陷入虧損循環。

非美市場同樣缺乏成長動能。謝智通指出，歐洲受俄烏戰爭拖累，經濟表現疲弱；中國市場則競爭激烈，面臨產業洗牌壓力，短期都難以成為成長引擎。

謝智通也觀察，近年大量資金流向人工智慧（AI）、科技產業與股市，傳統消費市場受排擠，進一步壓抑家具等耐久財需求。

通膨成本夾擊 家具廠「現金為王」

除市場需求疲弱之外，成本上升更是企業經營的一大挑戰。他指出，今年海綿、包材等與石化相關原料價格普遍上漲20%至40%，油價波動也推升海運成本，即使與客戶協商調價，仍難以完全反映成本增加幅度。

「原料成本漲超過10%，價格大概只能調漲5%」，他表示，目前策略是與客戶共同分攤成本，希望將毛利衝擊控制在5%以內。

在充滿不確定性的環境下，「現金為王」的重要性愈發凸顯。他指出，當產業信用收縮、供應商傾向要求現金交易時，擁有充足現金流是企業維持採購與生產的重要條件。

整體而言，過去家具產業比的是成本優勢，如今比拚的是供應鏈韌性、現金實力與趨勢判斷力，能夠提前布局的人，才有機會在淘汰賽中留在牌桌上。

商億 關稅 柬埔寨

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