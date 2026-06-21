桃園建商讓利預售屋退款百萬元 不動產公會：房市低迷短期難反轉

今年房市買氣持續降溫，桃園市平鎮區南勢重劃區預售案「福倉埕藝」近日傳出主動調降售價，有已購戶退款130萬元價差，引發房地產社群熱議。桃園市不動產建築開發商業同業公會理事長周鑫世說，建商讓利雖屬少數個案，但整體房市還是低迷，仍受資金與政策面因素影響，短期內恐難出現明顯反轉。

根據樂居網資料顯示，「福倉埕藝」預售建案地址位於桃園市平鎮區大連街、上海路、上海路120巷、總戶數284戶，預計2028年第四季完工。近一年成交均價約每坪43.77萬，近期傳出建商主動調降售價，並通知已購戶重新簽約、退還價差。

周鑫世說，「福倉埕藝」願意主動讓利，應屬個案因素，未必能代表整體市場趨勢。他分析，該案土地使用分區在商業區，容積率較住宅區高，且可透過購買容積移轉、開放空間獎勵等方式取得較高開發量體，當取得土地成本較低，就能拉出讓利空間。

周鑫世認為，一般住宅建案容積條件有限，多數建商土地及營建成本已相當固定，在當前環境下要大幅讓利並不容易，其他案件幾乎不可能讓利，仍要回歸個案條件。

針對整體房市現況，周鑫世直言，央行6月18日理監事會議，第二戶房貸成數仍維持六成，加上銀行持續執行不動產放款總量管制，對房地產產業並不友善。不僅購屋民眾貸款持續受限，許多建商申請土地融資也遭銀行打槍，導致資金壓力持續升高。

儘管桃園人口持續增加，但房市買氣仍相當低迷。周鑫世觀察，尤其沿海地區、草漯重劃區及大園客運園區等區域，市場表現更加疲弱，「幾乎看不到買家」；青埔、龜山等過去交易熱區雖仍有成交，但銷售速度已明顯放緩，部分大型建案擁有數百戶規模，現階段每月僅能成交一至兩戶，若市場環境持續低迷，銷售周期恐大幅拉長。

此外，市場也傳出部分建商出現財務壓力，甚至有指標建商傳出跳票消息，中小型建商更是哀鴻遍野。周鑫世直言，政府似乎放棄房市，鼓勵錢轉往股市，但房地產產業牽動營造、建材、仲介等上下游產業鏈，呼籲放寬貸款成數，房市回歸自由市場。

周鑫世認為，原本市場期待央行政策能適度鬆綁，但目前相關限制仍未調整，房市觀望氣氛濃厚。在貸款政策及總量管制未改變的情況下，短期內房市恐怕難以明顯回溫，後續仍需觀察選後明年整體政策方向是否有所調整。