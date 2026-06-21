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抵禦俄國...烏克蘭無人機技術躍進

經濟日報／ 特派記者邱馨儀／烏克蘭利沃夫20日電

烏克蘭戰火延燒四年，因為戰爭催生的需求，醫療與無人機成為戰火下綻開的花朵與果實，雖然沾染上了鮮血，卻成長的更快。

烏克蘭在2022戰爭爆發之初還沒有無人機產業，但如今已是全球最大的戰場無人機生產國之一。

依據當地一家頗具規模的無人機公司指出，2022年戰爭爆發時，公司還沒成立，在之後近半年才成立，如今無人機的生產已相當可觀，除了供應烏克蘭戰爭需求，未來並規劃外銷拓展市場。

不過雖然烏克蘭對於紅色供應鏈有疑慮，但畢竟中國大陸製的無人機零件價格實在太具競爭力，在烏克蘭戰場上的無人機仍大量使用來自大陸的零件。台灣廠商供應關鍵的飛航系統，這顯示台灣在技術上具有優勢，並可望在非紅供應鏈更受重視之後，可以取得更大的發展機會。

因為戰爭造成的傷害，不只城市需要重建，傷患的重建也是重點，UNBROKEN醫療院區為烏克蘭衛生部支持、利沃夫市政府主導的國家級計畫，在當地極具盛名，至今已成功治癒超過94萬名病患。

台灣資助整修的七層樓「台灣友誼大樓」位於園區西側，已於6月11日落成，將導入多元醫學科別，提供物理治療與義肢配裝，預計可同時收治1萬3,000名病患。

俄國 無人機 烏克蘭

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