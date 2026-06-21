台廠瞄準烏克蘭重建商機 貿協率團參訪

烏克蘭快速發展的戰爭用無人機占全球重要地要，目前已採取多家台灣相關廠商的關鍵零組件，在戰火下推動的產業受到各方矚目，台灣IT產業的技術層次與非紅供應鏈的優勢，未來可望開創更可觀的發展空間。

外貿協會首次帶團參訪烏克蘭利沃夫市政府，外貿協會董事長黃志芳期望在烏克蘭重建的過程當中，台灣能扮演積極的角色，後續並將媒合台灣廠商與烏克蘭進一步建立合作關係，外貿協會此次實地了解UNBROKEN醫療院區、利沃夫IT聚落，利沃夫市長薩多維（Andriy Sadovyy）表示，利沃夫被評為「2025歐洲青年之都」。

利沃夫支持烏克蘭軍隊、增強城市韌性、幫助弱勢群體發展、進行軍事文化教育、促進國際合作。預留了20%的城市預算用於購買軍事裝備，並且每天購買軍事裝備並送往前線，為生產無人機材料的本地企業提供創新專案撥款。總共有5.8萬利沃夫市民響應了前線的號召。

黃志芳表示，此次訪烏克蘭利沃夫在戰爭的壓力之下，仍能展現城市韌性、城市治理，還有整個社會的團結，其中政府跟民間慈善團體、NGO與志工團體合作 打造韌性社會，值得學習。此外期望在烏克蘭重建的過程當中，台灣能扮演積極的角色，未來在經貿合作、科技合作、產業合作上面，透過貿協現有的產業平台 ，及國際上的各種平台，來進一步跟烏克蘭尋求更好的合作機會。