聽新聞
0:00 / 0:00

台廠瞄準烏克蘭重建商機 貿協率團參訪

經濟日報／ 特派記者邱馨儀／烏克蘭利沃夫20日電
利沃夫市長薩多維感謝台灣的善意並歡迎更多企業合作，右為貿協董事長黃志芳。記者邱馨儀／攝影
利沃夫市長薩多維感謝台灣的善意並歡迎更多企業合作，右為貿協董事長黃志芳。記者邱馨儀／攝影

烏克蘭快速發展的戰爭用無人機占全球重要地要，目前已採取多家台灣相關廠商的關鍵零組件，在戰火下推動的產業受到各方矚目，台灣IT產業的技術層次與非紅供應鏈的優勢，未來可望開創更可觀的發展空間。

外貿協會首次帶團參訪烏克蘭利沃夫市政府，外貿協會董事長黃志芳期望在烏克蘭重建的過程當中，台灣能扮演積極的角色，後續並將媒合台灣廠商與烏克蘭進一步建立合作關係，外貿協會此次實地了解UNBROKEN醫療院區、利沃夫IT聚落，利沃夫市長薩多維（Andriy Sadovyy）表示，利沃夫被評為「2025歐洲青年之都」。

利沃夫支持烏克蘭軍隊、增強城市韌性、幫助弱勢群體發展、進行軍事文化教育、促進國際合作。預留了20%的城市預算用於購買軍事裝備，並且每天購買軍事裝備並送往前線，為生產無人機材料的本地企業提供創新專案撥款。總共有5.8萬利沃夫市民響應了前線的號召。

黃志芳表示，此次訪烏克蘭利沃夫在戰爭的壓力之下，仍能展現城市韌性、城市治理，還有整個社會的團結，其中政府跟民間慈善團體、NGO與志工團體合作 打造韌性社會，值得學習。此外期望在烏克蘭重建的過程當中，台灣能扮演積極的角色，未來在經貿合作、科技合作、產業合作上面，透過貿協現有的產業平台 ，及國際上的各種平台，來進一步跟烏克蘭尋求更好的合作機會。

烏克蘭 黃志芳 外貿協會

延伸閱讀

外貿協會參訪烏克蘭利沃夫市 黃志芳盼台廠進一步合作

戰火催生科技轉型…利沃夫國防科技崛起 台灣布局烏克蘭重建合作

烏克蘭利維夫市長邀陳其邁訪問 盼深化醫療教育等合作

黃志芳訪烏：看好烏克蘭STEM人才 有望加入台積電德國人才聯盟

相關新聞

資安風險 AI代理網購 誤入詐騙陷阱

ＡＩ（人工智慧）時代來臨，當人們開始愈來愈常使用ＡＩ代理時，這才發現ＡＩ代理也跟人類一樣，一時不察，也會被壞人詐騙。英國最近就發生一起案例，人們用ＡＩ代理提供的購物網頁訂貨，後來才發現這是一個詐騙集團做的假網頁，不但收不到貨，反而還把錢、銀行資訊都交給了詐騙集團，得不償失。

巨大變革 AI代理人幫你比價、下單

點開購物網站、在海量商品中比價、手動輸入信用卡的繁瑣日子，正快速走向終點。當人工智慧代理人（AI Agent）逐漸成熟，人們的消費習慣可能出現數十年來最大改變。

九年低點 去年房市買賣棟數下滑25%

內政部昨發布去年建物所有權登記通報，首次登記棟數連五年成長，創十年新高，反映建照核發量與開工量增加，以桃園最多。

國際油價回落 中油本周汽油調降1元

維持四個月的高檔油價終於鬆動，中油宣布，自廿二日凌晨零時起至廿八日午夜十二時止，汽、柴油每公升各調降一元及○點七元，隨著指標油價大跌逾一成，連續十一周凍漲的汽柴油售價也首次調降。

券商台股熱潮鬧錢荒 緊急聯貸補銀彈

台股走勢強強滾，這也使得券商意外出現「鬧錢荒」景況，券商手頭上的資金，一方面自用，一方面也將這些資金借貸給民眾，資金燒得過快，也讓券商進入跟時間賽跑的搶錢階段，券商資金水位已進入緊急備戰狀態。接下來，七月將會進入券商聯貸案簽約的高峰期，據了解，目前聯貸與自貸金額合計已超過一千五百億元。

觀察站／「四貸同堂」何時金檢 要看兩指標

今年以來，台股大盤指數從三萬五千點一路向上直衝四萬六千點，這波「瘋狗浪」來得又兇又急，民眾趕著透過各種資金借貸，在台股中來一波「衝浪」，「四貸同堂」爭議也愈演愈烈。據了解，金管會將針對「四貸同堂」啟動「專案金檢」，金管會也將檢視指標放在兩項領域，一是個別銀行在信用貸款、房貸理財周轉金直線上升情況，另一則是這些業務所帶來的逾放比是否上升。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。