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創業之星選秀賽 24日決選

經濟日報／ 記者何易霖／台北報導

經濟日報第十屆「創業之星選秀大賽」將於24日舉行決選暨頒獎典禮，公司組與學生組將各選出冠軍一名、優勝兩名，公司組與學生組冠軍各可獲得10萬元與5萬元獎金，今年最閃亮的新創團隊即將出爐。

經濟日報2017年起舉辦「創業之星選秀大賽」，為創業者與投資者之間搭起平台，藉由媒體傳播力量，讓優質團隊更廣為人知，並找到更多資源協助。

今年「創業之星選秀大賽」邁入第十屆，合作單位為台大創創中心、鴻海科技集團，協辦單位為中華開發資本彰化銀行、國泰金控、日月光集團、臺灣企銀、宏匯集團、台新銀行、t.Hub內科創新育成基地。

今年賽事共有140組團隊報名，較第九屆增加22組，連續十年參賽團隊都超過100組，其中公司組64組、學生組76組，學生組占比達54%，為歷來學生組參賽比重最高。

經濟日報與台大創創中心、創投顧問公司、金融投資團隊與知名企業等相關專業人士代表籌組評審委員會，統籌選拔作業，經過激烈的評選後，公司組、學生組各有六組團隊進入決選，24日各選出冠軍一名、優勝兩名。

學生組六組進入決選團隊，依簡報順序為Dreamers、牙慧科技、Emoto心橋科技、智慧製造與量測研究室、喬良文化、SeedSense AI。

公司組六組進入決選團隊，依簡報順序為奧特智能科技股份有限公司、山青股份有限公司、睿田能源股份有限公司、曦星茶業、電電數位股份有限公司、夆泩數位發展股份有限公司。

公司組與學生組決選冠軍各可獲得10萬元、5萬元獎金。公司組冠軍、優勝團隊，皆可獲得台大創創中心加速器計畫及獲得針對「組織及業務快速成長階段」新創團隊的客製化輔導，例如協助團隊策略規劃、財務預測與管控、組織管理方法。

學生組冠軍、優勝團隊也可加入台大創創中心孵化器計畫，協助團隊更專注於驗證產品構想，為創新構想建立商業模式，進而開發產品，將創意商品化。

彰化銀行 中華開發資本 團隊

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