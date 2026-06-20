饗賓啟動「翻轉孩子未來」受惠兒少規模擴大至4,000名

國內自助餐龍頭饗賓集團20日宣布啟動「翻轉孩子未來，饗和你來關愛」2026公益計畫，受惠兒少規模由1,500名擴大至4,000名。

饗賓集團董事長陳毅航表示，「企業經營的意義，是為下一代創造一個更美好的未來，饗賓希望將美好的餐飲體驗轉化為社會共好的力量，讓公益活動，成為長期行動，讓長期行動成為堅定承諾。

陳毅航分享，當孩子感受到關愛與陪伴，他們就有機會建立自信、擁抱夢想，進而翻轉自己的未來，實踐「饗以盛宴、賓至如歸」的初衷，讓生活因饗賓更美好。」

陳毅航指出，精緻的餐飲世界裡，最極致的美味往往不是昂貴食材，而是餐桌上久違的笑聲與陪伴，饗賓集團長期深耕台灣、致力為顧客創造美好體驗的。饗食天堂嘉義店下半年展店，成為第13家分店，公益活動也同步擴大舉辦。

今年夏天，饗賓再度發起公益倡議，號召社會大眾及合作夥伴跨界織起綿密守護網，期待透過實質陪伴，讓每一個孩子都有機會在愛中成長，翻轉生命未來。

核心餐飲優勢轉化ESG 暑期饗食天堂餐敘、9月偏鄉義煮接棒

每年的這個時刻，饗食天堂都會留下一張張最特別的桌子。多年來，持續邀請弱勢兒少走進饗食天堂共享美食，每年陪伴約1,500名小朋友度過溫暖難忘的用餐時光。今年，饗賓將進一步擴大公益規模，除延續暑期餐敘關懷計畫外，更新增偏鄉義煮行動及年底公益耶誕餐會等系列活動，預計全年受惠兒少人數由1,500名提升至4,000名，希望讓更多孩子感受到社會的支持與陪伴。

因為饗賓集團相信，對於弱勢與偏鄉的孩子而言，一頓豐盛的餐點不只是飽足，更是一份被社會記得、被溫柔關愛的尊榮感。記者會前的午餐時刻，饗賓集團特別邀請善牧基金會學童暖心團聚，更首度預告接下來的年度公益藍圖：暑假期間攜手各縣市政府，陸續邀請全台各地弱勢家庭與公益團體赴饗食天堂用餐。並於9月開學季，啟動夢想助攻偏鄉義煮行動。

饗賓期盼將企業核心的餐飲優勢，轉化為全台社會共好的長期力量，深化落實ESG中的社會責任。

雲豹球員高錦瑋暖心引言

今年特別邀請台啤永豐雲豹隊明星球員高錦瑋擔任引言人，高錦瑋甫獲得TPBL年度MVP獎座，更以自身成長的生命故事出發，真摯分享陪伴與關愛是如何給予孩子翻轉未來的勇氣。他形容，在球場上每一次進球都需要隊友助攻，生活中許多孩子正獨自面臨挑戰，每一次傾聽都是最佳助攻，讓我們成為孩子成長階段的最佳隊友！

全台政界、體育界及娛樂界等24位名人也紛紛透過影片響應，共同呼籲大眾「拒冷漠、常關愛、多陪伴」。總統府副秘書長何志偉表示，一個孩子的未來不該只靠自己努力，更需要大人的陪伴與社會的支持，每一次善意的行動，都可能成為孩子路上最重要的力量。台北市長蔣萬安則認為，多一點陪伴與關心，孩子就可以勇敢成長，讓我們一起打造更友善更幸福的台北。另外，新北市長侯友宜、桃園市長張善政、台南市長黃偉哲、嘉義縣長翁章梁、台中市政府社會局長廖靜芝皆特別錄製影片呼籲社會大眾，用關愛取代冷漠，讓我們一起成為孩子最堅強的後盾。

體育界、企業界與知名網路創作者們也發揮自身影響力，加入最強應援團。台北101董事長賈永婕透過影片呼籲，翻轉孩子的未來，少你一個都不行，大家一起守護我們的孩子！劍湖山世界總經理曾慶欑則認為，在充滿歡笑的樂園裡，我們深信大家都該擁有陽光般的童年，用愛守護他們的純真。

前大聯盟投手郭泓志特地錄製影片應援，呼籲大眾拒冷漠、常關愛、多陪伴，夢想助攻！陪孩子投向未來。

另外包括中華職棒選手李凱威、樂天女孩廉世彬、高佳彬、金佳垠，以及浪LIVE電豹女yuki、魚肉、仔仔，還有金鐘主持人陳瑋薇、親子Podcast主持人咪妃與知名網紅鐵牛、HOWHOW等人，皆共同發聲力挺，呼籲把愛分享出去。

圍坐在餐桌前分享美食，是許多人心中最溫馨的日常畫面，然而在社會的角落裡，仍有許多弱勢孩童正期盼更多的關懷與實質陪伴。饗食天堂店經理杜宥霖及行政主廚郭錦盛表示，每一道料理都是我們對孩子最真摯的祝福，饗食天堂和大家一起為夢想助攻。饗賓集團誠摯邀請社會大眾，一同坐在溫暖的餐桌旁，將日常生活中的小小舉動轉化為巨大能量，陪伴孩子們勇敢邁向更好的未來。

饗賓集團董事長陳毅航表示，企業經營核心價值是為下一代創造一個更美好的未來。黃淑惠攝

國內自助餐龍頭饗賓集團今日宣布啟動「翻轉孩子未來，饗和你來關愛」。黃淑惠攝

善牧基金會執行長頒發感謝狀給饗賓集團董事長陳毅航（左）。黃淑惠攝

饗賓擴大公益規模，預計全年受惠兒少人數由1,500名提升至4,000名。黃淑惠攝

邀請台啤永豐雲豹隊明星球員高錦瑋擔任引言人，更以自身成長的生命故事，給予孩子翻轉未來的勇氣。黃淑惠攝

總統府副秘書長何志偉參加饗賓啟動「翻轉孩子未來」活動。黃淑惠攝