商辦市場「質變」中 辦公空間升級為企業運轉「關鍵基礎設施」

高力國際市場推廣與企業傳訊暨ESG策略服務部資深董事朱秉瑩表示，過去30年，企業評估辦公空間時主要考量地段、交通與租金；不過，隨著AI、半導體及金融科技產業持續加碼投資台灣，台灣正逐步成為全球高科技產業供應鏈的重要樞紐，尤其近十年來，LEED及WELL逐漸成為國際企業評估建築永續表現與健康環境的重要標準。

朱秉瑩指出，隨著高效能運算、雲端服務及跨國協作深度融入日常營運，當前企業對辦公環境的要求已從永續與健康，進一步擴大至數位連結能力、通訊備援韌性及智慧營運效能。

朱秉瑩指出，從LEED、WELL到WiredScore、SmartScore，四項國際標準所代表的已不只是認證本身，而是全球頂級企業對未來辦公環境的共同要求。她表示，當全球企業愈來愈重視風險管理與數位化持續營運能力，商辦的角色已從單純提供辦公空間，升級為支撐企業運轉的關鍵基礎設施。

朱秉瑩強調，「科技業真正租用的不是坪數，而是營運不中斷的能力」。

她觀察，自去年WiredScore及SmartScore正式進入台灣市場後，市場反應速度遠比預期更快。尤其是信義計畫區及南港經貿園區部分頂級商辦業主，很快呼應國際企業需求的改變，開始主動檢視建築規格並規劃升級方向，並陸續取得WiredScore、SmartScore希望持續吸引高付租能力的指標型企業（Anchor Client）進駐。

她指出，這樣的趨勢也正快速擴散至六都主要市場，特別是高雄；受惠半導體及AI產業聚落快速成形，許多科技園區與大型開發案從規劃初期便將科技企業列為核心目標客群，因此對於數位韌性、智慧營運及未來發展彈性的重視程度甚至高於市場預期。

朱秉瑩表示，台灣正站在產業升級與商辦市場競爭邏輯改變的重要轉折點，國內經濟成長的重要動能來自半導體、AI及高科技產業，商辦市場若要持續吸引這些高附加價值企業進駐，就必須與國際企業的選址標準接軌。

她表示，這場由AI與科技產業驅動的台灣建築標準變革，不僅代表產業升級的方向，也正在改變台灣商辦市場的競爭邏輯。