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高力： 科技業躍商辦、頂辦市場成長核心

經濟日報／ 記者陳美玲／台北即時報導
根據高力國際2025年市場觀察，新簽及搬遷租約中高達67%來自科技產業需求，顯示科技業已成為驅動台灣商辦市場成長的核心動能，也成為頂級商辦市場最重要的租戶來源。高力國際提供
根據高力國際2025年市場觀察，新簽及搬遷租約中高達67%來自科技產業需求，顯示科技業已成為驅動台灣商辦市場成長的核心動能，也成為頂級商辦市場最重要的租戶來源。高力國際提供

隨著AI、半導體及金融科技產業持續加碼投資台灣，台灣正逐步成為全球高科技產業供應鏈的重要樞紐。根據高力國際2025年市場觀察，新簽及搬遷租約中高達67%來自科技產業需求，顯示科技業已成為驅動台灣商辦市場成長的核心動能，也成為頂級商辦市場最重要的租戶來源。

這些國際企業帶來的不僅是資金與租賃需求，更將全球一致的企業選址標準帶入台灣。全球超過4,000棟跨國企業總部、金融機構及指標建築大樓已透過WiredScore及SmartScore兩項數位及智慧國際標準進行驗證，檢視建築的數位連結能力、通訊韌性及智慧營運能力。對許多跨國企業而言，辦公空間已不再只是工作場所，而是支撐企業持續營運的重要基礎設施。

高力國際市場推廣與企業傳訊暨ESG策略服務部資深董事朱秉瑩表示，過去30年，企業評估辦公空間時主要考量地段、交通與租金；近十年來，LEED及WELL逐漸成為國際企業評估建築永續表現與健康環境的重要標準。

朱秉瑩指出，隨著高效能運算、雲端服務及跨國協作深度融入日常營運，當前企業對辦公環境的要求已從永續與健康，進一步擴大至數位連結能力、通訊備援韌性及智慧營運效能。

半導體 商辦 韌性

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房市兩極 去年建物首次登記10年新高 買賣26.1萬棟9年最低

內政部今發布114年建物所有權登記通報，114年第一次登記棟數較113年增加8.4％，連續5年成長並創近10年新高，反映過去建照核發量與開工量增加，其中以桃園市占17.3％最多。內政部表示，因央行實施第7波選擇性管制等政策，市場交易降溫，買賣登記棟數由113年35.1萬棟高峰降至26.1萬棟，年減25.5％，創近9年新低。

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