萬件青安房貸人頭戶涉營業追回補貼破2億 監院盯上財政、內政兩部

監察委員蔡崇義、王美玉、葉大華今天表示，新青安貸款、農安貸款利息補貼政策因管控及監督機制欠周延，致無法即時防堵投機炒作，衍生人頭戶、貸後轉租及涉有營業行為等未符自住目的之違規行為高達萬餘件。監察院調查後各權責主管機關已通盤檢討導正，並收回補貼利息2億餘元，監院促請各權責主管機關允應審慎周延制訂政策，以落實居住正義。

三位監委調查指出，新青安貸款、農安貸款在政策執行階段，因缺乏完善的貸前審核與貸後稽核配套措施，管控及監督機制有欠周延，導致無法即時防堵投機炒作，衍生人頭戶、貸後轉租及涉有營業行為等未符自住目的之違規行為。

三位監委表示，截至今年初統計，舊青安貸款加上新青安貸款與農安貸款違規案件分別達1萬499件與299件；且金管會針對第一線承作新青安及農安貸款之金融機構，進行金融檢查亦發現，包括人頭戶、還款來源證明缺乏合理性評估、未評估核貸戶是否為投資型借款人等缺失，顯然偏離協助民眾購屋自住之政策初衷。

三位監委指出，經跨部會通盤檢討導正後，財政部及農業部已強化貸前審核、貸後管理及稽查等積極措施因應，就違規案件已分別收回青安貸款利息補貼新台幣2億1千萬餘元、農安貸款399萬餘元；金管會已督導銀行公會建立機制及進行監理，另內政部亦已建立相關管控措施。

三位監委表示，鑑於新青安貸款及農安貸款利息補貼政策將於今年7月及9月相繼到期，若要續行推動，則各權責機關應殷鑑過往，併考量國內房地產市場供需等外在環境趨勢，通盤考量相關措施間之交互影響，完備制度配套，審慎周延制訂政策，防範政策美意反遭扭曲成為投機者套利與推升房價之助燃器，以落實居住正義。