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離塵不離城！林口豪墅「冠宸雲天下」引領頂級康養浪潮

經濟日報／ 記者宋健生／台中即時報導
「冠宸雲天下」戶戶享有遼闊綠意景觀，可遠眺中央山脈、陽明山及觀音山景致。業者提供
「冠宸雲天下」戶戶享有遼闊綠意景觀，可遠眺中央山脈、陽明山及觀音山景致。業者提供

隨全球房地產邁入「養生住宅2.0」時代，頂級客層對豪宅的定義已從「奢華地標」轉向結合科技與自然的「健康防護盾」。放眼雙北，擁有高綠覆率與獨特微氣候的林口台地，憑藉便捷交通與高規格醫療機能，再度成為頂級康養浪潮的焦點。

深耕林口高端豪墅市場逾20年的冠宸建設，看準康養住宅發展趨勢，在仁愛路「林口小天母」隱富聚落推出第十座精工別墅代表作「冠宸雲天下」，以獨立天地庭園、萬坪綠海景觀及高隱私規劃，打造結合自然、健康與品味生活的國際級隱奢莊園。

近年來，高端住宅價值已從傳統豪華配備轉向健康與永續生活。冠宸雲天下基地距離林口A9站核心生活圈約5公里，擁有便捷交通條件，同時坐擁林口長庚醫院完整醫療資源，以及三井Outlet商圈的豐富生活機能。

基地緊鄰萬坪森林保護區，戶戶享有遼闊綠意景觀，並可遠眺中央山脈、陽明山及觀音山景致，形成罕見的三面山景視野。住戶在享受都會便利之餘，也能擁有遠離塵囂的寧靜生活環境。

冠宸建設表示，現代豪宅不只是居住空間，更應成為守護健康的生活載體。透過高綠覆環境與自然共生的規劃理念，希望讓住戶在繁忙的生活中獲得身心平衡，實踐「New Idea, New Life」的居住價值。

有別於傳統別墅社區缺乏公共設施與管理機制，「冠宸雲天下」導入創新的「50％御居＋50％會所」規劃理念，打造兼具獨棟別墅隱私性與高端社區服務的生活模式。

社區特別規劃獨立高端會館，並引進24小時飯店式物業管理服務，提供包裹代收、冷凍宅配收件及低溫垃圾冷藏等貼心機能，提升居住便利性。

會館內部則規劃閱覽室、健身房、撞球室、戶外烤肉區及景觀吧台等休閒設施，讓住戶在綠意環繞的環境中享受運動、閱讀與社交生活。無論是商務接待、家庭聚會或個人靜心放鬆，都能在專屬空間中獲得完善體驗。

在產品規劃方面，「冠宸雲天下」主打林口少見的獨棟電梯豪墅，全案採「獨門、獨院、獨戶」設計，強調高隱私與低密度居住環境。

產品坪數規劃117至153坪，提供4至6房彈性格局，戶戶擁有四面採光、專屬電梯、雙車位及電動車充電設備，兼顧舒適居住與未來低碳生活需求。

業界分析，在土地資源日益稀缺，與高端住宅市場持續朝向健康養生發展下，兼具大基地、高綠覆率與高土地持分的獨棟別墅產品愈發珍稀。

「冠宸雲天下」憑藉景觀、隱私、健康與保值優勢，可望成為林口高端住宅市場的新指標，也為追求頂級生活品質的高資產族群，提供兼具居住價值與傳承意義的理想選擇。

「冠宸雲天下」基地緊鄰萬坪森林保護區，戶戶享有遼闊綠意景觀。業者提供
「冠宸雲天下」基地緊鄰萬坪森林保護區，戶戶享有遼闊綠意景觀。業者提供

「冠宸雲天下」導入創新的「50％御居＋50％會所」規劃理念。業者提供
「冠宸雲天下」導入創新的「50％御居＋50％會所」規劃理念。業者提供

「冠宸雲天下」憑藉景觀、隱私、健康與保值優勢，成為林口高端住宅市場新指標。業者提供
「冠宸雲天下」憑藉景觀、隱私、健康與保值優勢，成為林口高端住宅市場新指標。業者提供

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