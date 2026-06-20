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房市兩極！去年建物首次登記10年新高 買賣26.1萬棟9年最低

聯合報／ 記者張曼蘋／台北即時報導
內政部今發布114年建物所有權登記通報，買賣登記棟數由113年35.1萬棟高峰降至26.1萬棟，年減25.5％，創近9年新低。圖／聯合報系資料照片
內政部今發布114年建物所有權登記通報，買賣登記棟數由113年35.1萬棟高峰降至26.1萬棟，年減25.5％，創近9年新低。圖／聯合報系資料照片

內政部今發布114年建物所有權登記通報，114年第一次登記棟數較113年增加8.4％，連續5年成長並創近10年新高，反映過去建照核發量與開工量增加，其中以桃園市占17.3％最多。內政部表示，因央行實施第7波選擇性管制等政策，市場交易降溫，買賣登記棟數由113年35.1萬棟高峰降至26.1萬棟，年減25.5％，創近9年新低。

內政部指出，第一次登記棟數自109年11.7萬棟逐年攀升至114年17萬6690棟，為近10年最高點，較105年成長44.5％，主要反映過去建照核發量與開工量增加。

內政部統計，縣市別以桃園市3萬595棟、占17.3％最多；台中市3萬77棟、占17.0％次之；新北市2萬5348棟、占14.3％居第3位；6直轄市合占總登記棟數之7成7；各縣市增幅以嘉義市增27.8％最多，澎湖縣增23.8％次之，桃園市增23.4％居第3。

114年移轉登記合計45萬983棟，年減16.7％，其中買賣登記26萬1308棟占57.9％、繼承登記7萬8324棟占17.4％、贈與登記5萬2722棟占11.7％。買賣占比由113年64.7％降至57.9％，繼承占比則由14.0％升至17.4％，顯示建物移轉之非買賣型態比重提升。

內政部說明，115年1至4月第一次登記5萬5239棟，較上年同期增4.0％，新建供給成長延續；移轉登記15萬1912棟，較上年同期增1.1％，略有回穩，「惟買賣登記8萬476棟較上年同期減4.9％，後續走勢將持續關注。」

內政部表示，將持續公布建物所有權登記統計，提供各界掌握不動產市場動態之參考依據。

央行 桃園市 內政部 房市

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