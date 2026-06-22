國民黨立委黃健豪買房重預算 建議年輕人首購不必執著蛋黃區

國民黨立委黃健豪表示，年輕人買房可參考婚育宅條件，有意成家的年輕人，首要務實評估預算，並要預先評估周邊資源的育兒友善程度，以足夠的育兒空間為首選，同時留意未來是否有足夠公托、幼兒園等，周邊環境相當重要。

黃健豪為台中在地立委，他指出，市府推動社會住宅「台中好宅」，就有婚育宅相關政策，也可供年輕家庭借鏡購屋條件。年輕人如何打造專屬婚育宅，他參考台中婚育宅條件，給予年輕人購屋建議。

首要考量是要務實評估預算，以「足夠的育兒空間」為首選。他舉例，如台中七期雖然繁華，但高昂的房價往往會壓縮居住坪數，年輕人可將目光轉向具備潛力的「重劃區或新興區」，如北屯機捷特區、廍子，在同等總預算下，優先確保能買到更大住家空間。

學齡前與國小階段是家長最需要後援的時期。購屋時應觀察，周邊是否有充足的公托、幼兒園及親子館；此外，新興重劃區常會伴隨「新設明星學區」，選擇這類區域定居，能大幅減少未來接送的奔波，甚至能達成「同一個學區讀完國小」的12年安定感。

一個對育兒友善的社區，周邊環境也很重要。看屋時，可以留意該區是否為「低密度開發」，並觀察是否有大型公園（如南興公園、廍子公園）。最重要的是測試「推車友善度」—周邊是否有寬敞、平整且安全的退縮人行道。優質的戶外休閒空間，能給予新手父母極大的心理支持與抒壓管道。

如果目前資金尚未到位，黃健豪建議，不妨先善用政府的「社會住宅」或「租金補貼」政策，如針對新婚、育兒的加分機制與加碼補貼，作為存頭期款的過渡期。若要購屋，也可以考慮尋找「大型社宅周邊」的私人社區，因其一樓通常強制內建公托，住在周邊同樣能享受托育資源覆蓋率拉高的「共榮效應」。

黃健豪表示，年輕人首購不必執著於最核心的蛋黃區，循著「年輕家庭群聚」的磁吸效應去尋找，如台中每八個幼兒就有一個在北屯。與一群背景相似的小家庭當鄰居，不僅能共享逐漸完善的教育與綠地資源，也能在育兒之路上獲得更多的安定感與共鳴。