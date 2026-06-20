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塑化業Q3旺季 多空交雜

經濟日報／ 記者任君翔／台北報導

美、伊日前簽署談判備忘錄後，市場原本期待中東局勢降溫，不過，昨日再度傳出市場對停火協議持久性疑慮，使國際油價走勢增添變數。

塑化業者認為，中東煉油與石化設施受損情況仍待修復，若地緣政治風險再度升高，恐持續干擾原油及石化原料供應，第3季塑化產業將呈現多空交戰格局。

業界分析，第3季產業景氣可望呈現「原料改善、產品分化」的態勢。

隨著中東原料供應逐步恢復，市場對供料短缺的疑慮有望緩解，PVC、PE等泛用樹脂產品受惠於傳統旺季來臨，需求逐步升溫，開工率可望回升，帶動銷售表現改善。

不過，苯乙烯（SM）產業鏈則面臨較大挑戰。業者指出，下游ABS、PS等衍生產品客戶在4、5月已提前建立庫存，目前庫存去化速度不如預期，加上中國大陸新增產能持續釋出，低價競爭壓力加劇，壓縮產品利差空間。為維持獲利表現，部分業者已規劃調整開動率，並透過歲修安排控制供給。

法人表示，隨著原料供應逐漸恢復正常，塑化產業整體成本壓力有望下降，對營運形成正面支撐。然而，5月以來原料價格漲勢已明顯趨緩，五大泛用樹脂報價甚至出現回落，預料塑化專業廠第3季獲利表現將較第2季面臨一定壓力，但中長期而言，成本改善仍有助提升產業競爭力。

中東

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