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造紙業下半年迎利多 拚擺脫谷底

經濟日報／ 記者侯思蘋／台北報導

外銷業者趕出貨，在需求推升下，工業用紙價格調漲，國內正隆（1904）、永豐餘榮成等上半年營運表現逐步改善，加上產業正處於需求回溫的結構性修復階段，下半年傳統旺季來臨、價格傳導效益持續發酵，以及供需結構改善，法人看好造紙產業有望擺脫谷底，迎來新一波復甦行情。

受國際情勢及原物料價格波動影響，海運費、能源及化工原料自去年以來維持高檔，造紙廠成本壓力仍在，因此已陸續啟動調漲機制。正隆自5月起陸續調升台灣市場工業用紙及紙箱售價約10%，相關調幅將逐步反映至後續訂單；永豐餘則自4月起與客戶協商，針對部分成本較高之零星訂單進行價格反映。

法人分析，產業逐步脫離過往「高成本、低售價」的壓縮格局。

榮成 永豐餘 正隆

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