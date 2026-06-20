造紙業下半年迎利多 拚擺脫谷底

碳有價時代來臨，當台灣企業還在摸索如何獲取碳權、碳匯時，全球各國的碳費、碳稅制度已陸續上路，若企業未及早做好準備，喪失的是自身的國際競爭力。值此時刻，專家學者建議，政府更應重視政策的有效性與整合性，不僅能夠讓企業順利獲得碳權、碳匯，度過碳有價時代初始的陣痛期，政府有了企業的助力，也能讓台灣老化森林獲得更好的撫育、有效降低二氧化碳排放量，一舉數得、創造雙贏。

2026-06-20 00:11