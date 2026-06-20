傳統紙廠突圍加速轉型 面臨需求結構調整與成本壓力

傳統紙業近年面臨需求結構調整與成本壓力，各大紙廠加速轉型突圍。永豐餘（1907）持續深化能源轉型布局，旗下華紙則切入光電材料等多元應用領域；榮成規劃評估轉型控股公司，並同步推動智慧製造與數位轉型；正隆則擴大綠能投資，積極建置生質能汽電共生系統，強化能源自主與減碳布局。

永豐餘近年來以「氣候科技產業」為核心轉型方向，持續推進電力與能源系統布局，提出「提高自發電比例」、「發展循環經濟」及「建構智慧能源系統」三大方向。永豐餘董事長葉惠青指出，首要為提升自發電比重、降低外部電網依賴；其次透過循環經濟發展再生能源，布局固態、氣態及液態等「三態綠電」；第三則為建構能源管理平台與智慧能源系統，並參與台電電力交易平台提供備轉容量服務。

國內造紙廠的轉型策略

正隆近年持續擴大綠能布局，並為大汽電最大法人股東之一，除建置風力發電、太陽光電及沼氣綠電示範案場外，也積極發展生質能汽電共生系統，強化能源服務與用電需求支撐，公司預估至2026年再生能源總裝置容量將達1.4萬瓩。

在汽電共生方面，正隆於竹北廠導入高效能生質能汽電共生設備，年發電量可達1.26億度，約可供3.5萬戶家庭一年用電；后里旗艦廠則規劃於2029年建置全台規模最大生質能汽電共生系統，年發電量約1.28億度。

榮成則評估轉型為控股公司，以提升國際競爭力並強化策略合作機會。公司指出，因關注國際市場擴展布局及資源整合綜效，且近年「產業控股」模式逐漸受到政府與企業界重視，主管機關亦研議相關稅制配套，以完善企業轉型環境。

在數位化浪潮下，榮成除計畫朝控股公司方向轉型，也同步深化AI智慧化應用。榮成指出，AI應用已逐步導入預測性維護、即時製程優化、智慧水處理及能源管理等領域，透過數據分析與智慧化管理機制，提升生產效率、降低營運成本，並強化供應鏈韌性。

華紙則持續拓展高值化應用，光學用玻璃襯紙已應用於LCD、LED等光電產品並進入放量階段；同時積極開發特殊標籤紙、防水防油等阻隔材料。