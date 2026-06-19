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聲寶本業鎖定變頻與個人化廚電 雙軌活化資產
聲寶（1604）衝刺2026年營運，今年迎成立90週年並啟動AI轉型元年，全力落實家電服務業，除本業鎖定變頻與個人化廚電，並透過物流園區與「橘青春」樂齡宅雙軌活化資產。
聲寶表示，面對經濟變局，汰舊換新剛性需求仍是主力，今年將以變頻空調、大容量冰箱與滾筒洗衣機為銷售核心，力求營收獲利穩健成長。
資產活化方面，聲寶指出，旗下物流園區開發取得新進展，部分倉庫已建置完成並順利出租，開始挹注租金營收。隨著後續園區建設逐步完善，預期租金收益將持續成長，將持續擴大收益規模，隨著倉儲設施陸續完工投入出租，可望為公司創造長期穩定的獲利來源。
除了深化本業，聲寶表示未來將不再只是家電製造者，現正全力掌握各地橘青春樂齡宅工程進度以確保如期完工。公司計畫藉由整合強大物流體系、售後服務與樂齡事業，打造全方位居家生活生態系，同時在家電外銷方面，也將積極尋求海外合作機會，穩步拓展外銷通路。
面對低價及進口品牌挑戰，聲寶強調，將堅持在地服務，並推一級能效綠色家電將法規轉化為業績助力。台南廠今年持續優化自動化生產以提升效益，研發經費則聚焦AI智慧節能與健康科技，除導入變頻技術精準偵測環境與習慣以極致省電，並深化獨家專利技術應用，滿足居家健康要求。
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