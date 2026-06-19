聲寶本業鎖定變頻與個人化廚電 雙軌活化資產

台肥（1722）日前舉行法人說明會，由副總經理暨發言人鍾俊銘主持。近日荷莫茲海峽逐步開放，台肥表示，目前尿素價格已經跌下來，從每噸900多美元，跌至每噸500美元左右。主要是因為中國已經開放出口，導致供給增加，價格也逐漸下調。預估未來如海峽近一步開放，尿素價格有望再下跌至400-500美元。

2026-06-19 14:07