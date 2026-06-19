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崑鼎代子公司發包基隆焚化廠ROT案 15.4億元整建工程由崑鼎承攬

經濟日報／ 記者籃珮禎 / 台北即時報導

綠能環保工程廠崑鼎（6803）18日代子公司基鼎綠能環保股份有限公司公告，董事會通過將「基隆市天外天垃圾資源回收（焚化）廠興建營運移轉（ROT）案」之整建工程，發包予關係企業崑鼎，交易總金額15.4億元（未稅）。

崑鼎指出，基隆焚化廠ROT案為今年初得標之專案，因促參案須成立特許公司承接，故成立持股100%之子公司基鼎綠能環保。此次公告主要系將該案的整建工作發包，整改時間預估為3年，整體專案除了整建工程之外，後續還包含長達20年的營運操作。

綠能 基隆 環保

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