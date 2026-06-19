崑鼎代子公司發包基隆焚化廠ROT案 15.4億元整建工程由崑鼎承攬
綠能環保工程廠崑鼎（6803）18日代子公司基鼎綠能環保股份有限公司公告，董事會通過將「基隆市天外天垃圾資源回收（焚化）廠興建營運移轉（ROT）案」之整建工程，發包予關係企業崑鼎，交易總金額15.4億元（未稅）。
崑鼎指出，基隆焚化廠ROT案為今年初得標之專案，因促參案須成立特許公司承接，故成立持股100%之子公司基鼎綠能環保。此次公告主要系將該案的整建工作發包，整改時間預估為3年，整體專案除了整建工程之外，後續還包含長達20年的營運操作。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。