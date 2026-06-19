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「敦仰」、「達麗未來市」接棒交屋 海悅國際第2季、第3季迎入帳高峰

經濟日報／ 記者陳美玲／台北即時報導

海悅國際（2348）第2季起進入交屋高峰，業績扶搖直上；海悅國際表示，台北市「敦仰」確定6月完工挹注公司營運；邁入第3季則有高雄市「達麗未來市」預計7月啟動交屋，且下半年仍有新北市新莊區「A 3光點」，今年在三大新案完工貢獻下，營運持續穩健。

海悅國際指出，除了三案完工外，後續亦將有「微笑海悅2」、「達麗冶翠」與「台灣隱賦」等投資收益建案挹注，公司維持每年均有投資收益建案挹注代銷與營建收入，顯示集團多角化經營有成。

展望今年，海悅國際表示，受央行第七波信用管制影響，市場競爭將進一步朝「強者恆強」之格局。海悅將持續聚焦數位轉型與AI精準行銷，提升經營韌性，並透過垂直整合優勢，參與建商前期產品規劃，鞏固並擴大市占率。

海悅 高雄市 央行

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