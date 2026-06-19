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興農法說會／5月植物保護銷售成長 玉美生技成長幅度領先各事業體

經濟日報／ 記者任君翔／台北即時報導

興農（1712）18日舉行法人說明會。對於近期肥料、農藥產品市況，副總經理暨發言人余奎儒表示，由於戰爭期間植物保護（農藥）產品原料上漲，興農也跟進漲價反映成本，帶動今年前五月植保銷售金額成長。

余奎儒表示，今年前五月植保產品銷售金額整體呈增長趨勢，其中，自有品牌產品調整價格，是成長關鍵；代工外銷產品則減少。在各類除草劑產品銷售價部分，最大宗、主要銷往歐洲的嘉磷塞（Glyphosate）價格上漲約5%-10%，固殺草（Glufosinate）則相對衰退。整體來看，除草劑價格較去年同期上漲。他也強調，未來將隨各項產品的公開市場價格做調整。

肥料業務則因主要銷售台肥產品，價格與台肥連動，雖近期受戰爭因素影響、導致硫酸價格大漲，但台肥持續凍漲肥料價格，因此國際原物料波動，並未對興農肥料業務帶來顯著影響。在特色肥部分，價格小幅向上，但受硫酸行情影響不大。興農旗下肥料營收約為18億元，占營收約10%，在國內的肥料銷售額僅次於台肥。

興農今年第1季稅後純益2.8億元，年減5.4%，每股純益（EPS）0.67元。興農日前表示，全球植保市場先前十分低迷，但隨戰爭爆發，市場價格逐漸將前幾年的跌勢走平。

展望未來，余奎儒指出，全球植物保護市場均朝向生物藥劑開發的趨勢前進；代工部分，也因應客戶需求，有擴廠規畫。

在農藥及肥料等主要產品及業務外，興農旗下也包含楓康超市、玉美生技等事業體。其中，對於玉美生技今年展望，興農表示，今年前五月業績成長約14%，在各事業體中成長幅度最高，看好未來趨勢、將持續穩健成長。

生技 歐洲

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