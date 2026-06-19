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精品回暖、小眾香氛崛起 百貨消費吹分眾風

經濟日報／ 記者侯思蘋／台北即時報導

精品市場回溫，高端消費力持續發酵。百貨業者觀察，今年上半年精品珠寶、黃金及高端化妝品買氣明顯升溫，其中精品珠寶在保值與避險需求帶動下維持雙位數成長。隨消費市場朝高端化與分眾化發展，精品、香氛與高端保養品正成為百貨業重要成長引擎。

觀察今年精品珠寶市場，業者指出，今年市場確實相較回溫，受惠於兩大因素帶動成長。第一是品牌持續調漲售價。第二是在當前匯率波動與全球經濟環境不確定的情況下，精品珠寶逐漸被消費者視為兼具保值與避險功能的商品。因此，今年整體精品市場在台灣普遍都有雙位數成長。

至於時尚精品部分，去年市場相對辛苦，外界也常聽到精品消費趨緩的聲音。不過在品牌更換設計師、推出新產品之後，今年表現已有明顯改善。整體來看，今年上半年無論是精品珠寶或時尚精品，都維持不錯的成長動能。

以百貨精品重鎮復興館為例，受惠國際精品品牌改裝及新店效益帶動，截至5月底，一至三樓精品樓層業績年增約15%，其中精品珠寶表現最為亮眼，成為最大成長來源。

值得注意的是，過去被視為百貨精品市場最大變數的出國消費潮，影響力已逐漸降低。業者分析，近年國際品牌陸續調整全球定價策略，日本、韓國與台灣市場的價格差距明顯縮小，加上百貨檔期優惠、信用卡回饋及退稅機制，使消費者赴海外購買精品的誘因下降，部分消費需求重新回流國內市場。

目前市場也呈現明顯「分眾化」趨勢。業者分析，百貨專櫃與電商通路分工愈趨清晰，高端保養品及高單價新品仍以實體專櫃為主要銷售通路，強調肌膚檢測、會員經營及專人服務；至於入門商品與基礎保養品，則更多透過電商平台銷售。

此外，香氛市場在疫情期間快速成長後，今年已逐步回歸穩定，但「小眾香氛」成為市場新亮點。業者指出，消費者愈來愈重視個人風格與差異化體驗，帶動以Penhaligon's為代表的小眾香氛品牌持續成長。

相較於大眾香氛，小眾香氛強調獨特香調與層次感，雖然單價較高，但具備更高品牌黏著度與客群忠誠度。業者認為，未來香氛市場將持續朝向分眾化發展，大眾香氛維持穩定，小眾香氛則有望成為百貨香氛市場的主要成長引擎。

珠寶 售價 百貨

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