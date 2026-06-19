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迎盛夏！愛買調酒飲雙位數成長 公開「TOP 5熱銷調酒榜」

經濟日報／ 記者侯思蘋／台北即時報導
迎盛夏！愛買調酒飲雙位數成長、公開「TOP 5熱銷調酒榜」。愛買／提供
迎盛夏！愛買調酒飲雙位數成長、公開「TOP 5熱銷調酒榜」。愛買／提供

端午連假即將到來，親友歡聚吃粽、聚會，加上世足效應帶動酒類需求！愛買量販搶攻端午「消暑與賽事」雙商機，即日起一口氣上架數十款全新啤酒與調酒飲，並公開近30天「TOP 5 熱銷調酒排行榜」，愛買預估夏日啤酒消暑及世足賽事雙管齊下，將帶動端連假期間啤酒及調酒飲銷售成長近三成。

炎炎夏日高溫來襲，「消暑經濟」正式發威。根據財政部國庫署統計資料顯示，近兩年啤酒銷售量持續成長，連續突破5億公升大關。愛買進一步觀察內部銷售數據發現，近年烈酒與葡萄酒市場表現持平，但啤酒及低酒精調酒類商品則呈現明顯成長趨勢，各大啤酒廠牌年年出調酒新品，在銷售營業額表現上調酒品類更持雙位數成長，躍升最具爆發力的新興品項。

雖然目前整體市場以進口啤酒銷售量居多，但國產具備「價格低於進口」的絕對優勢，讓台灣在地品牌穩坐第一名！從愛買近30天的調酒數據觀察，知名「台灣啤酒」展現強勁實力，旗下水果風味調酒深受消費者喜愛，其中鳳梨與葡萄風味系列憑藉不到30元的親民價格與清爽口感，成功拿下排行榜冠軍與亞軍寶座。此外，日本品牌三得利（SUNTORY）及麒麟（KIRIN）亦憑藉高人氣進榜，優惠價單瓶40元左右即可入手，其中KIRIN冰結推出限量奇異果口味，在破百項調酒飲品項中脫穎而出，近30天即闖進TOP 5名單，顯示消費者對於低價、限量購買意願強。

《喝酒不開車，開車不喝酒》

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

調酒 愛買

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