基地近4,000坪、高雄「高捷環狀輕軌 C34 站」開發案 24日招商說明會

如果回頭看過去三年的科技產業，畫面其實很單一，GPU（圖形處理器）成為唯一的主角。從生成式AI爆發開始，算力幾乎等同GPU，資料中心的擴建速度、雲端採購的規模、甚至資本市場的評價方式，都圍繞著同一件事：誰能拿到更多GPU。那段時間，很少有人會主動談CPU（中央處理器）。它像是理所當然存在的背景角色，穩定、安靜、不太被討論。但今年開始，情況變了。

2026-06-19 09:00