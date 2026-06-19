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基地近4,000坪、高雄「高捷環狀輕軌 C34 站」開發案 24日招商說明會
仲量聯行協助高雄市政府捷運工程局「高雄市大眾捷運系統環狀輕軌 C34 站」土地開發案，將在本(六)月24日、30日各在台北、高雄舉辦招商說明會。
高雄輕軌 C34 五權國小站聯開案為高雄環狀輕軌系統成圓後的首件聯開案，基地北側緊鄰中山醫學大學 AI 醫療研究教學基地預定地，透過輕軌一站即可串聯衛生局、市立中醫醫院、民生醫院及凱旋醫院等醫療資源。
仲量聯行表示，該案東側為衛武營國家藝術文化中心，南側連結高雄機廠鐵道文創園區，北側鄰近高雄師範大學、文化中心與苓雅運動園區，坐擁完整醫療、文教、休憩與商業機能。
「高捷環狀輕軌 C34 站」土地開發案基地面積約 3,917 坪；仲量聯行指出，該案四面臨路、形狀方整，開發條件優越；可開發量體約 4.56 萬坪，未來可規劃商用與住宅產品，透過 TOD 發展優勢，打造智慧健康舒活園區。
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