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世足熱席捲全台 台電足球夏令營順勢迎風潮

中央社／ 台北19日電

世足賽掀起全台關注，台電也將在今年辦理的夏令營結合世足熱潮，加入賽事基礎認知課程，並由台電足球隊好手陳昭安、黃秋霖傳授踢球技巧，激發孩童對足球的熱情與運動潛能。

據台電球類Fun電營臉書專頁介紹，素有「南霸天」之稱的台電男子足球隊，於1978年成立，1979年於花蓮正式投入資源並延攬好手；球隊據點於1987年遷移至南投水里，率先實施職業化訓練，成為台灣足壇的先鋒隊伍；1996年，球隊以鳳山體育場為訓練基地。

此後，台電男子足球隊在1994年至2003年間，在全國男子足球聯賽締造10連霸紀錄，並於2011年奪得亞足聯賽主席盃冠軍，是台灣男足在國際賽事上首座洲際賽冠軍。

台電男子足球隊培育國內頂尖好手，在球隊擔任前鋒兼攻中場的陳昭安及守門員黃秋霖，多次入選國家代表隊，並在2025全國總統盃足球錦標賽，分別榮獲金靴獎與金手套獎。

今年「台電球類Fun電營」中的足球夏令營將於7月中下旬於彰化、苗栗登場。陳昭安及黃秋霖也將參與夏令營，教授孩童掌握傳球、停球、帶球與射門，也會傳授在賽中使用的招牌過人動作、特殊射門方式等。

台電表示，今年適逢4年一度的世足賽，夏令營也特別加入「認識世足賽」相關課程，透過台電足球隊人員解說，讓孩童理解世足賽舉辦週期、外圍賽、決賽圈等基礎認知。

台電提到，每年舉辦足球夏令營期間，若發現潛力學童，也會鼓勵孩童進入台電青訓合作訓練系統的學校就讀，接受更完整的專業訓練。

另外配合國家推動足球計畫，台電也藉由企業球隊與地方青訓隊伍合作，提升台灣各層級足球水平，也為台電儲備年輕選手。台電目前針對10歲、12歲、15歲及18歲以下這4個年齡梯次，分別認養一支青訓隊伍，建立優秀選手養成機制暨選才管道。

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