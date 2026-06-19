台灣數位醫療進軍北歐市場 台芬簽署 MOU 打造數位健康創新合作新局

第二屆北歐數位健康與無線解決方案國際會議（NCDHWS2026）在芬蘭圓滿落幕。台灣此次以「台灣館」參展，台灣醫療系統聯盟（Healthcare Systems Consortium， HSC）理事長、東海大學跨域創新學院院長翁紹仁受邀演講，介紹台灣在重症照護上的突破，未來也將搭建台灣與北歐之間的數位醫療創新橋樑，向國際社會展現台灣在AI（人工智慧）醫療商業化與全球市場布局的堅實實力。

翁紹仁在以「從願景到基礎建設：數位時代台灣醫療系統聯盟的演進」為題的演講中指出，台灣智慧醫療不只是概念，而是已在醫院病床邊發生的真實改變。例如HSC和中國醫藥大學附設醫院合作研發的HiThings醫療物聯網平台（Tele-ICU），整合了呼吸機、生理監視器及智慧輸液泵等設備數據，成功將複雜的醫療數據視覺化並導入AI預測，建構出「數位孿生面板」，協助醫護人員即時掌握病患狀況。

根據實證數據顯示，2023年至2025年間，HiThings ICU系統，協助將重症監護室（ICU）的整體死亡率從26.1%降低至19.8%（降幅達6.3%）。此外，針對敗血症（Sepsis）、急性心肌梗塞（STEMI）、急性呼吸窘迫症（ARDS）及腦中風（Stroke）的AI診斷系統，大幅縮短了處置時間，其中中風腦部電腦斷層（CT）的診斷時間更是縮短了98%。

翁紹仁也展示「手術器械AI影像辨識系統」，運用先進的深度學習架構YOLOv11，能以99%的準確率即時辨識與追蹤數百種手術器械。這項創新解決了過往護理人員手動清點器械時高達30%的錯誤率風險，並減少了62.7%的清點時間，讓醫護資源能更專注於病患照護。

翁紹仁強調，台灣的智慧醫療願景正走向全球，HSC目前已與分布於三大洲的14個國家建立合作網路。例如HSC與捷克合作研發「智慧助行機器人」，這款復健機器人能引導步態、支援站立，並具備跌倒風險自動煞停功能，提升長者的移動安全性並減少照護者負擔。他也提出願景2030計畫，希望構建無國界的智慧醫療生態系。

此外，長期協助台灣數位醫療企業，進行跨境商業化輔導與歐盟市場拓展的紳太國際健康融合器（Accelerator Guardian Corp.）也代表「台灣館」和芬蘭奧盧大學醫學院簽署合作備忘錄（MOU） ，正式將台灣與芬蘭數位醫療合作納入制度框架，為後續雙邊產業合作奠定基礎。

芬蘭台商會（TCCF）會長廖玫瑛表示，「芬蘭是進入整個北歐乃至歐盟數位健康市場的重要門戶」，台灣有優秀的技術與臨床實證，但要真正打入北歐市場，在地的人脈與信任是最關鍵的一環，台商會橫跨芬蘭產學政界的廣泛連結網絡，不僅確保台灣數位醫療解決方案在展覽現場獲得最大能見度，更將協助台灣企業在展覽結束後，找到真正適合長期合作的北歐夥伴與可持續的商業落地路徑。