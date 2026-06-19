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SCFI連八漲 四大航線運價齊揚

經濟日報／ 記者黃淑惠／台北報導

最新一期上海出口集裝箱運價指數（SCFI）昨（18）日出爐，指數大漲136.47點至3,121.69點，成功衝破並站上3,000點大關，周漲幅達4.57%，四大主要航線運價全面走揚，並已連八周上漲。

從主要航線來看，美國線仍是本波漲勢領頭羊。遠東至美西每FEU（40呎櫃）運價來到5,683美元，較前一期大漲582美元，周漲幅達11.4%；遠東至美東每FEU運價攀升至6,873美元，較前一期上漲552美元，周漲幅8.7%，雙雙創下近期新高。

歐洲線同樣維持上漲走勢。遠東至歐洲每TEU（20呎櫃）運價來到3,158美元，較前一期上漲94美元，周漲幅3.06%；遠東至地中海每TEU運價達4,260美元，較前一期增加88美元，周漲幅2.1%。

近洋航線則呈現穩中偏強格局。遠東至東南亞每TEU運價較前一周上漲7美元，周漲幅約1.02%；遠東至日本關東及關西航線持平；遠東至韓國航線每TEU則較前一周上漲27美元。

海運物流業者表示，目前全球貨櫃航運市場需求依舊強勁，船公司面臨船舶調度壓力，市場呈現供不應求局面，短期運價仍具支撐。

市場原先預期中東局勢緩和有助運價降溫，但業界認為，外界恐過度解讀停戰效應。法人認為，在美國補貨潮、全球供應鏈重整及中東重建需求等多重因素支撐下，第3季貨櫃航運市場仍有旺季行情可期。

運價 航線 上海

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