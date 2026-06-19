航空雙雄降貨運燃油附加費
航空雙雄華航（2610）、長榮航昨（18）日都宣布，將調降台灣出口至歐美及亞洲地區的貨運燃油附加費。華航7月1日起、長榮航7月2日起生效，歐美線降幅約26%，亞洲線降幅約27%。
不過，物流業者指出，目前航空貨運市場供不應求，運價主要反映市場需求，即使燃油附加費下調，航空貨運價格還是以供、需為主軸，截至目前仍站穩每公斤300元的甜蜜價。
受到國際油價先前大幅波動影響，航空貨運燃油附加費已連續兩個月調升。隨著近期油價回落，航空公司也開始調整收費機制。
根據兩家最新公告，自7月1日起，台灣出口至歐美地區的貨運燃油附加費將由目前每公斤84元調降至62元，減收22元，降幅約26%；出口至亞洲地區則由每公斤29元降至21元，下滑8元、降幅約27.5%。
儘管燃油附加費調降，但市場運價並未同步回落。物流業者表示，目前航空貨運市場最主要的定價因素仍是需求，而非燃油成本。尤其美國對進口商品課徵的10%臨時關稅將於7月24日到期，帶動全球供應鏈提前出貨，形成新一波搶運潮。
最新市場報價顯示，台灣出口北美航空貨運價格近期再上漲約10%，每公斤來到300至330元區間。即便扣除燃油附加費調降因素，整體運價仍穩居300元以上高檔水準，對航空貨運業者而言仍是相當亮眼的獲利區間。
除了關稅因素帶動的提前出貨需求外，AI產業快速發展也成為推升本波航空貨運行情的重要動能。近年全球科技大廠持續加碼投資人工智慧，帶動AI伺服器、GPU、高階半導體設備及關鍵零組件出貨需求大幅增加。
由於台灣在全球AI伺服器供應鏈中占有關鍵地位，包括伺服器整機、板卡、散熱、電源及相關零組件多由台灣供應商負責生產與出貨，高單價、高時效性的AI產品大量仰賴航空運輸，也讓航空貨運需求持續維持高檔。
業界分析，在關稅搶運潮與AI出貨需求雙重支撐下，第3季航空貨運市場可望延續旺季行情。即使燃油附加費調降，整體市場運價仍將由供需結構主導，短期內高檔運價格局不易改變，華航、長榮航及星宇航空等貨運業務比重較高的航空公司可望持續受惠。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。