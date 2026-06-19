陽明：貨櫃海運榮景Q3續航 價量齊揚盛況有望接力演出

陽明海運（2609）昨（18）日舉行法人說明會，董事長蔡豐明會後表示，受惠於歐美客戶提前拉貨、傳統旺季效應發酵及市場需求回溫，第2季營運表現較第1季明顯跳升，第3季有望延續第2季價量齊揚的榮景。蔡豐明表示，今年貨櫃航運市場表現優於原先預期，後市樂觀。

蔡豐明指出，全球海運市場變化快速，陽明將以最強經營團隊掌握市場商機。此次法說會由業務長葉文忠率領團隊說明最新市況展望，在傳統旺季、歐美進口商提前備貨以及終端需求回溫帶動下，第3季貨量與運價動能可望延續第2季末強勁表現，進一步推升營收與獲利成長。

陽明對貨櫃海運市場展望

在船隊布局方面，陽明持續擴充新世代運力。由韓國HD現代重工建造的5艘15,500 TEU級LNG雙燃料貨櫃輪，今年已交付2艘投入營運，下半年還有2艘將陸續加入船隊。相較傳統燃油船舶，新船可立即降低約20%的溫室氣體排放，不僅提升營運效率，也強化陽明在綠色航運趨勢下的競爭優勢。

展望第3季，蔡豐明表示，目前市場仍受到中美貿易及關稅政策變化、地緣政治風險以及新船運力持續投入等因素影響，這些都是後續觀察重點。不過，在傳統旺季及部分貨主提前拉貨需求支撐下，歐美市場需求持續增溫，亞洲區域市場表現也相對穩健，整體貨櫃航運市場維持熱絡。

針對市場高度關注的中東局勢，目前市場傳出美國與伊朗可能於6月19日簽署和平協議，但相關內容及後續執行細節仍有待確認，包括保險安排、主要航商政策及當地安全環境等因素。陽明強調，船員與船舶安全始終是最高原則，在確認航行環境安全無虞前，不會貿然恢復相關航線服務。

目前陽明船隊尚未恢復紅海航線營運。不過，若未來荷莫茲海峽恢復正常通行，中東地區貿易活動可望逐步回溫，除有助於波斯灣航線貨量成長外，也將為公司帶來更多貨源與營收機會。