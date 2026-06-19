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吳東亮續掌工商協進會
工商協進會昨（18）日舉行會員大會及理監事聯席會議，完成換屆改選。吳東亮高票連任第27屆理事長，監事會召集人則由蔡明忠連任。值得注意的是，台積電（2330）董事長魏哲家獲選常務理事、南山人壽董事長尹崇堯也出任理事。
工商協進會這次換屆改選，副理事長除了由台隆集團董事長黃教漳、長興集團董事長高國倫、王道銀行董事長駱怡君續任外，新聘晶華集團潘思亮擔任第四位副理事長。
新加入的理監事陣容，包括常務理事魏哲家、常務監事中信金副董事長吳一揆，以及七位加入理事會團隊的二代企業家：潤泰集團尹崇堯、台達電鄭平、國泰集團蔡宗翰、上銀集團卓文恆、巨大集團劉湧昌、華南金控林知延及英業達集團葉力誠。
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