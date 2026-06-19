職感心教練／決策轉彎 考驗應變能力

為確保年度海外合作夥伴會議與現場稽核順利進行，專案經理帶領團隊已持續籌備長達兩個月。正當一切就緒，即將申請出差之際，卻突然收到主管的一紙指令，取消本次實地稽核與會議計畫，改採用遠程會議方式進行。

儘管前期計畫與進度主管皆全程參與，卻在臨門一腳時無預警喊停。這種180度的劇烈轉向，不免令成員感到不解與錯愕，更重挫了團隊的士氣。

其實，所有關係的建立，都與「價值互換」有關，管理並產出正向的「情緒價值」，也是提升我們在職場競爭力上關鍵的軟實力。而所謂的「情緒價值」是指「一個人影響他人情緒，引發正面感受的能力。」

所以當面臨到這種突發的變化，我們可以如何在不影響任務，既要達成主管的要求，又要能照顧好自己與團隊成員的情緒呢？

首先，建立雙向的同理連結。專案經理應理解主管決策背後往往有更高層級的戰略考量，有義務主動去釐清變更的原因，也必須要讓主管徹底理解，這項決策所造成的影響，包括品質隱患、人力成本與士氣等。

另一方面，則須對成員的挫折與辛勞感同身受，接住團隊的情緒，守住團隊的專業價值。

其次，以專業實力取代負面情緒。透過「差距分析（gapanalysis）」報告，針對「品質、成本與時程」這三項要素，評估變更後可能發生的風險，並提出緊急應對措施。這不僅展現專業，更讓主管看見團隊隨機應變的「職場韌性」。

譬如，專案經理向主管回報：「我理解決策背後必有成本與戰略上的考量。若您能分享決策的背景，將有助於我帶領團隊，確保變更後的計畫仍能達成目標。同時，我也備妥『差距分析』報告，協助您在權衡時將團隊已投入的隱性成本納入評估。」

對團隊，專案經理須守護團隊心理安全：「這兩個月的全力投入卻因計畫生變而受挫，我完全理解大家的失望。我已向主管如實反映各位的貢獻。雖然形式改變，但前期的累積不會白費，我會持續爭取資源與合理的緩衝期，確保我們在遠端稽核中依然能維持專業產出。」

如此一來，除了讓主管了解實際狀況，以及團隊已經付出的努力；還能夠讓團隊的緊急應變措施到位。

不需要一味地忍氣吞聲，只為了成全主管而已，更重要的是照顧好成員和自己的情緒需求，獲得該有的尊重。

任何決策都是有成本的，無論是有形的如人力資源，或者無形的如士氣。主管若擁有能夠及時準確做出應變的團隊，那是幸福的；即便如此，也不能任由主管毫無目標的使喚，故適時、適當的展現情緒價值是有必要的。

成熟的專案經理，應具備讓主管看見「隱性成本」的勇氣，以及將混亂導回正軌的氣度。當我們能從單純的「執行者」轉向「策略夥伴」，在滿足公司目標的同時，也能為自己贏得真正的職場尊重，更是確保團隊擁有心理安全感來面對下一次的挑戰。