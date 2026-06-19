聽新聞
0:00 / 0:00

職感心教練／決策轉彎 考驗應變能力

經濟日報／ 張子謙（科技公司專案管理部門資深處長、職涯成長與跨文化領域教練）

為確保年度海外合作夥伴會議與現場稽核順利進行，專案經理帶領團隊已持續籌備長達兩個月。正當一切就緒，即將申請出差之際，卻突然收到主管的一紙指令，取消本次實地稽核與會議計畫，改採用遠程會議方式進行。

儘管前期計畫與進度主管皆全程參與，卻在臨門一腳時無預警喊停。這種180度的劇烈轉向，不免令成員感到不解與錯愕，更重挫了團隊的士氣。

其實，所有關係的建立，都與「價值互換」有關，管理並產出正向的「情緒價值」，也是提升我們在職場競爭力上關鍵的軟實力。而所謂的「情緒價值」是指「一個人影響他人情緒，引發正面感受的能力。」

所以當面臨到這種突發的變化，我們可以如何在不影響任務，既要達成主管的要求，又要能照顧好自己與團隊成員的情緒呢？

首先，建立雙向的同理連結。專案經理應理解主管決策背後往往有更高層級的戰略考量，有義務主動去釐清變更的原因，也必須要讓主管徹底理解，這項決策所造成的影響，包括品質隱患、人力成本與士氣等。

另一方面，則須對成員的挫折與辛勞感同身受，接住團隊的情緒，守住團隊的專業價值。

其次，以專業實力取代負面情緒。透過「差距分析（gapanalysis）」報告，針對「品質、成本與時程」這三項要素，評估變更後可能發生的風險，並提出緊急應對措施。這不僅展現專業，更讓主管看見團隊隨機應變的「職場韌性」。

譬如，專案經理向主管回報：「我理解決策背後必有成本與戰略上的考量。若您能分享決策的背景，將有助於我帶領團隊，確保變更後的計畫仍能達成目標。同時，我也備妥『差距分析』報告，協助您在權衡時將團隊已投入的隱性成本納入評估。」

對團隊，專案經理須守護團隊心理安全：「這兩個月的全力投入卻因計畫生變而受挫，我完全理解大家的失望。我已向主管如實反映各位的貢獻。雖然形式改變，但前期的累積不會白費，我會持續爭取資源與合理的緩衝期，確保我們在遠端稽核中依然能維持專業產出。」

如此一來，除了讓主管了解實際狀況，以及團隊已經付出的努力；還能夠讓團隊的緊急應變措施到位。

不需要一味地忍氣吞聲，只為了成全主管而已，更重要的是照顧好成員和自己的情緒需求，獲得該有的尊重。

任何決策都是有成本的，無論是有形的如人力資源，或者無形的如士氣。主管若擁有能夠及時準確做出應變的團隊，那是幸福的；即便如此，也不能任由主管毫無目標的使喚，故適時、適當的展現情緒價值是有必要的。

成熟的專案經理，應具備讓主管看見「隱性成本」的勇氣，以及將混亂導回正軌的氣度。當我們能從單純的「執行者」轉向「策略夥伴」，在滿足公司目標的同時，也能為自己贏得真正的職場尊重，更是確保團隊擁有心理安全感來面對下一次的挑戰。

團隊 主管 職場

延伸閱讀

ESG最前線／友善職場 提升競爭力

同事升遷你卻嫉妒到臉臭？職場專家曝最強自我投資：先講「恭喜」能狂存信用存款

伸手牌部屬頂撞「直接給答案」？主管必學應對三步驟：劃定界線拿回主導權

生成提案容易又怎樣？人工智慧存致命缺點 作家揭中年人擁多優勢：可對抗AI

相關新聞

台灣數位醫療進軍北歐市場 台芬簽署 MOU 打造數位健康創新合作新局

第二屆北歐數位健康與無線解決方案國際會議（NCDHWS2026）在芬蘭圓滿落幕。台灣此次以「台灣館」參展，台灣醫療系統聯盟（Healthcare Systems Consortium， HSC）理事長、東海大學跨域創新學院院長翁紹仁受邀演講，介紹台灣在重症照護上的突破，未來也將搭建台灣與北歐之間的數位醫療創新橋樑，向國際社會展現台灣在AI（人工智慧）醫療商業化與全球市場布局的堅實實力。

電力挑戰 未來10年 用電翻倍成長

經濟部昨天公布二○二五年全國電力資源供需報告，未來十年（二○二六至二○三五年）用電需求年均成長率約為百分之二點五，為過去十年平均成長率百分之一點二的兩倍。電力供給方面，規畫未來十年燃氣機組累計新增量為廿六ＧＷ；此外，除了已承諾拆除的燃煤、燃油機組，原則上未來除役的火力機組轉為備用機組。

新聞分析／電力供需推估失準 產業怎有信心

經濟部推估未來十年用電需求，前年才上調用電推估需求，去年下修，今年則因「寬估」而上調，浮動如此快速，還與業界推估有落差，一份供與需都失真的報告，能否反映現實不無疑問。

華許起手式 Fed急轉鷹派

美國聯準會在新任主席華許首次主持的利率決策會議，雖決議維持利率不變，卻以政策偏向急轉為鷹派開啟「華許時代」。華許也暗示以抑制通膨為要務，大幅縮短決策聲明篇幅，宣布成立五個工作小組推動體制改革，堪稱「新官上任三把火」，政策立場比市場預期犀利，帶動美元指數走升。

利率不變 楊金龍坦言目前基調偏鷹

中央銀行昨舉行第二季理監事會，決議政策利率連九凍；不過，會中有兩位理事主張目前是調升利率的好時機，總裁楊金龍也表示，對於通膨壓力要密切注意，面對記者詢問央行貨幣政策基調是否偏鷹？楊金龍回應，「是」。

新聞眼／台股正熱 央行只能點到為止

央行利率連九凍，會後卻罕見釋出偏鷹訊號：兩位理事主張升息，總裁楊金龍也承認「稍微偏鷹」。只是，央行這次的鷹派態度說得相當小心，既沒有暗示下一步就要升息，也沒有宣示將透過公開市場操作收緊資金。這種模糊，正是當前央行最真實的政策處境。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。