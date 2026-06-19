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管理前哨站／善用輪調 激發學習潛能

經濟日報／ 林隆儀（文化大學行銷所、廣告學系兼任副教授）

心理學上所說的學習高原（Learning Plateau）是指人們學習過程中，因為某種原因而出現績效停滯不前狀態，甚至出現退步跡象，這種現象也稱為高原效應（Plateau Effect）。

人們的學習過程，可以用函數座標圖來表示。剛開始時心存好奇，充滿新鮮感，通常都會快速進步，學習曲線陡峭往座標右上角延伸。隨著時間向前推移，新鮮感慢慢減退，進步速度逐漸緩慢下來，學習曲線會漸漸出現水平的平穩狀態，就是所稱的高原期。

此時若給予新刺激，曲線又會向上升起，呈現另一條陡峭的曲線。若沒有給予新刺激，水平狀態的學習曲線會一直延續，時間若繼續拉長，績效會開始下降，呈現明顯的退步狀態。

為了避免人們工作績效遲滯不前或退步，管理學主張有系統的給人們某些刺激，延緩出現學習高原現象，讓員工一直保持高昂士氣，持續進步與成長，創造良好績效。給予刺激的方法很多，實務上最常用的就是採用工作再設計或建立工作輪調制度。

員工擔任一項工作或職位，經過幾年後輪調擔任新工作或新職位，做為職涯規劃重要的一環。新工作或新職位，對員工而言就是一種新刺激，可以保持進步的動力，有效延緩學習高原到來。

工作輪調旨在給予刺激，延緩學習高原到來。當發現員工工作出現學習高原現象時，適時調任新工作或新職位，給予新刺激，幫助繼續進步與成長，創造良好工作績效。輪調的積極意義是在激勵學習，激發潛能，發覺人才，培育管理及高階人才，消極意義是在防止出現學習高原效應，以及防範出現弊端。

高階管理人才，需要胸懷大志，熟練各個領域的工作。透過有計畫輪調，給予歷練與磨練，歷練可增廣見聞，觸類旁通，磨練可豐富閱歷，堅強意志，圓滑職場，被視為良好培訓計畫重要的一環。

員工在公司任職，若久任一職學不到新知識與新技術，會失去升遷與發展機會。公司若沒有建立輪調制度，讓員工一直擔任同一工作，無異是將一顆螺絲長年死鎖在同一地方，任其鏽蝕，棄而不用，浪費人力，埋沒人才，莫此為甚。

工作輪調是在提供不同領域的學習、訓練與歷練機會，進而發崛人才，適才適所，對員工是一大激勵，對公司是在活用人力資源。

工作輪調通常都在企業內不同部門間，給予訓練與歷練，學習及熟悉各部門業務，接下來可提拔出任較高階管理職位，有利員工職涯規劃及公司的進步與成長。

大規模企業集團的工作輪調則比較靈活，實施企業間工作輪調，有助開闊員工視野，擴大歷練領域，迅速有效培育高階經營管理人才。

有些企業家深謀遠慮，高瞻遠矚，主張讓心目中的接棒人先到其他企業任職、學習與歷練，接受別人的教導與磨練，學習不一樣的經營管理訣竅，培育高階經營人才。

人才不是天生的，而是培養出來的。人才培育是一種農業生產過程，需要用心培訓，沒有捷徑，尤其是高階管理人才更需要長期而有計畫培育。

企業要擁有優秀的高階管理人才，僅憑挖角難以竟全功，需要自己訓練與培養。有系統的實施工作輪調，延緩學習高原到來，對員工與企業具有兩全其美效果。

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