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會計師看時事／價值重塑 驅動零售新競爭

經濟日報／ 黃國寧（勤業眾信消費產品暨零售通路負責人、資深會計師）

進入2026下半年，全球零售業面對通膨壓力、地緣政治不確定性、科技快速演進與消費行為轉變等多重挑戰，零售商必須重新思考，如何在複雜且難以預測的環境中，維持成長與獲利能力。

勤業眾信《2026 Global Retail Industry Outlook》指出五大轉型關鍵：價值導向消費、AI應用、顧客體驗、供應鏈韌性與財務紀律，說明未來能勝出的零售企業，關鍵在於能否將價格、科技與通路優勢，進一步整合為涵蓋策略、數據、營運與財務管理的可持續經營系統。

首先，消費者對「價值」的理解正在改變。零售商若想贏得消費者的青睞，不能只將焦點放在價格，其他項目例如品質、客戶服務、結帳便利性、會員忠誠度計畫，甚至是員工的服務態度，都會左右消費者的選擇。但對零售業者而言，真正的挑戰是如何讓消費者在每一次購買中感受到「值得」。

根據報告研究，高階主管期望增強的前三項能力為優化全通路體驗、深化自有品牌布局，和強化會員忠誠經營，顯示零售商已將價值經營從價格促銷，推進到更完整的營運設計。全通路體驗讓消費者在線上與線下間順暢切換，自有品牌有助於在品質與價格間建立差異化，會員忠誠經營則能將短期交易轉化為長期關係。

當價值變得更難定義，企業也更需要提升決策速度與精準度，這使AI走向核心營運，目前零售業者導入AI的主要應用仍集中在資安、價格與行銷優化，以及chatbot等較明確且可快速落地的場景。報告顯示未來一年，AI應用將擴展至社群聲量監測與供應鏈可視化（Supply Chain Visibility），顯示AI角色逐步轉向協助企業掌握市場訊號與營運風險的決策基礎。

另外，零售媒體網絡的興起，也讓零售商從商品銷售者，轉為流量、數據與顧客關係的經營者。對零售商而言，AI不只是科技投資，更是營運能力的再造。

然而，前端體驗若沒有後端能力支撐，反而可能放大營運壓力。面對關稅、貿易政策變化、物流成本上升與地緣政治風險，零售業者已不能只追求最低成本或極致效率，而必須重新設計更具彈性的供應鏈架構，包括供應商多元化、在地化配置與即時庫存管理。供應鏈不再只是後台作業，而是商品可得性、價格穩定性與品牌信任的基礎，也將直接影響成本結構、庫存周轉與毛利表現。

因此，所有轉型最終仍必須回到財務成果。面對成本上升與需求不確定，企業必須更主動管理毛利、成本與資本配置，判斷哪些投入真正能改善週轉、提升獲利並支撐長期競爭力。

綜合來看，零售業的價值主張決定消費者是否選擇該品牌，AI與數據能力決定企業能否快速回應市場，供應鏈韌性決定承諾能否落地，而財務紀律則決定轉型能否持續。未來的零售業競爭優勢，是能在不確定環境中，持續校準消費者需求、營運效率與獲利能力的企業。

零售業

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