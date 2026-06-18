快訊

敏感時刻房東國泰人壽招商 新光三越撤出天母？業者回應

如何究責？這家投信因獨董「算錯8檔基金淨值」 金管會說話了

正妹主持人卵巢癌擴散醫判無法化療 她申請當大體老師：想做個有用的人

聽新聞
0:00 / 0:00

比比昂資安出槌提補償方案 受影響用戶每人賠償2,500日圓購物券

經濟日報／ 記者彭慧明／即時報導

網路家庭（8044）投資專營日本跨境代標代購電商Bibian比比昂近期爆發資安事件，多筆用戶資料外流，且內容詳盡，從身份證字號到消費產品、金額都外洩。比比昂18日公布補償辦法，將提供每位受影響會員合計 2,500 日圓購物折價券（1,000 日圓 + 1,500 日圓，共兩張），無最低消費門檻。

比比昂公告，折價券將於6月23日（周二）起，陸續發送至受影響會員的比比昂帳戶；發送後另以Email 通知。會員可登入官網帳戶、查看折價券，使用期限至2026年12月31日止。

比比昂對發生個人資料外洩資安事件，造成會員困擾與不安，再次致上歉意。強調將主動以Email向受影響會員說明後續協助方式。並提醒用戶收到來源不明訊息需要比比昂協助確認，可透過官方客服管道（官網＞我的帳戶＞我的提問）聯繫。

另外，事件發生後，比比昂已完成第一階段盤查與風險項目修補，並持續由第三方專業資安團隊協助複查；後續將持續強化系統監控、權限控管及個人資料保護措施，逐步提升整體資安防護水準。

資安 日本

延伸閱讀

網路家庭旗下比比昂認了公司內部資料外洩資安事件 18日將提補償方案

Meta道歉了！FB、IG近日爆大規模誤鎖災情 官方認錯已緊急修復

日圓定存優利上看10% 台企銀、滙豐銀專案優惠最高

Meta無預警停權帳號 民眾黨團將提法案護使用者

相關新聞

比比昂資安出槌提補償方案 受影響用戶每人賠償2,500日圓購物券

網路家庭（8044）投資專營日本跨境代標代購電商Bibian比比昂近期爆發資安事件，多筆用戶資料外流，且內容詳盡，從身份證字號到消費產品、金額都外洩。比比昂18日公布補償辦法，將提供每位受影響會員合計 2,500 日圓購物折價券（1,000 日圓 + 1,500 日圓，共兩張），無最低消費門檻。

彭博新能源財經《2026年電動車市場展望》：全球銷量可望再創新高

彭博新能源財經的年度《電動車市場展望》（EVO）報告預估，2026年全球新車銷售中，電動車占比達27%，高於五年前的9%，2035年電動車占全球乘用車銷售比重進一步升至52%。

央行信用管制不動 房市業者：2026仍量縮價盤

中央銀行今決議利率「連九凍」，選擇性信用管制也維持現狀，市場原先期待換屋族貸款成數有機會放寬，最後並未出現進一步鬆綁。房市業者普遍認為，央行按兵不動，顯示政策仍以穩定房市、避免資金重新湧入為優先，2026年房市恐仍維持量縮、價格盤整格局。

血液透析大廠杏昌、百貨業高林合資12億拿下安星製藥 各持股76%與24%

血液透析大廠杏昌（1788）與百貨業高林實業（2906）18日雙雙宣布，將合資12億元共同取得安星製藥股權。其中杏昌生技取得76%，股數1086.8萬股，交易價值為9.12億元；高林實業取得24%股數343.2萬股，交易價值為2.88億元。

央行沒鬆綁 房仲：資金已回流、下半年交易量優於上半年

央行第2季理監事會議決議利率「連9凍」，選擇性信用管制亦延續現行架構。永慶房屋研展中心副理陳金萍表示，此一決策顯示央行現階段仍以觀察通膨走勢、國際經濟變化及國內房市發展為主軸，短期內不急於調整政策方向。

陽明法說會／提前拉貨潮未歇 第3季旺季行情可期

陽明海運（2609）18日舉行法人說明會，業務長葉文忠率領經營團隊說明最新市場展望。在傳統旺季效應、歐美客戶提前拉貨以及市場需求回溫帶動下，第3季貨量與運價動能有望延續第2季末的強勁表現，整體營運可望優於第2季，將進一步挹注營收與獲利。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。