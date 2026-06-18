比比昂資安出槌提補償方案 受影響用戶每人賠償2,500日圓購物券

網路家庭（8044）投資專營日本跨境代標代購電商Bibian比比昂近期爆發資安事件，多筆用戶資料外流，且內容詳盡，從身份證字號到消費產品、金額都外洩。比比昂18日公布補償辦法，將提供每位受影響會員合計 2,500 日圓購物折價券（1,000 日圓 + 1,500 日圓，共兩張），無最低消費門檻。

比比昂公告，折價券將於6月23日（周二）起，陸續發送至受影響會員的比比昂帳戶；發送後另以Email 通知。會員可登入官網帳戶、查看折價券，使用期限至2026年12月31日止。

比比昂對發生個人資料外洩資安事件，造成會員困擾與不安，再次致上歉意。強調將主動以Email向受影響會員說明後續協助方式。並提醒用戶收到來源不明訊息需要比比昂協助確認，可透過官方客服管道（官網＞我的帳戶＞我的提問）聯繫。

另外，事件發生後，比比昂已完成第一階段盤查與風險項目修補，並持續由第三方專業資安團隊協助複查；後續將持續強化系統監控、權限控管及個人資料保護措施，逐步提升整體資安防護水準。