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彭博新能源財經《2026年電動車市場展望》 預估全球銷量可望再創新高

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導
彭博新能源財經的年度《電動車市場展望》（EVO）報告預估，2026年全球新車銷售中，電動車占比達27%，高於五年前的9%，2035年電動車占全球乘用車銷售比重進一步升至52%。電動車示意圖。圖／美聯社
彭博新能源財經的年度《電動車市場展望》（EVO）報告預估，2026年全球新車銷售中，電動車占比達27%，高於五年前的9%，2035年電動車占全球乘用車銷售比重進一步升至52%。電動車示意圖。圖／美聯社

彭博新能源財經的年度《電動車市場展望》（EVO）報告預估，2026年全球新車銷售中，電動車占比達27%，高於五年前的9%，2035年電動車占全球乘用車銷售比重進一步升至52%。

隨著鋰電池價格下降、更多平價電動車款推出，以及新興市場對電動車的興趣持續增加，電動車銷量持續成長。此外，伊朗戰爭及其引發的油價上漲，已提升消費者購買電動車的興趣，但現階段要認定兩者之間存在明確關聯，仍言之過早。

中國大陸仍是全球最大的電動車市場，不僅在全球電動車銷量中占據最大份額，電動車普及率也處於領先水準。目前，電動車已占大陸乘用車新車總銷量的近64%。

市場關注點正轉向新興的電動車市場，這些市場對電動車的需求正快速升溫，電動車普及率如今往往已超過美國。2025年，新加坡電動車占新車銷量的近一半，其次分別為越南的39%和泰國的27%。土耳其電動車銷量在一年內就成長逾一倍，電動車銷量占比達到22%。主要推動因素包括：尋求擺脫石油進口依賴、對大陸車廠相對開放，以及以電動車發展為中心的產業政策。

在新加坡和泰國，大陸品牌的電動車推動市場普及。2025年，大陸品牌在泰國電動車總銷售量中的占比達到88%。即使沒有大陸車廠參與，部分市場仍可能達到類似、甚至更高的電動車滲透率。例如，2025年越南電動車銷量幾乎翻倍至17.9萬輛，其中，本土車廠VinFast占總銷量的98%。在土耳其，本土車廠Togg 在2025年成為當地第二大電動車品牌，僅次於比亞迪。

電動車在道路交通運輸中日益普及，這對全球石油消費趨勢具有深遠影響，預計道路燃料總需求將在2029年觸頂。在經濟轉型情景下，到2040年，車輛電動化和燃油效率提升的綜合效應，將減少,580萬桶/日的道路燃料需求，規模約為航空、航運和石化領域合計石油需求減量的四倍。

儘管全球電動乘用車銷售表現強勁，但彭博新能源財經已連續第二年下調長期和短期普及率展望。展望下調主要源於大陸和美國兩大主要市場的銷量放緩。大陸電動車購置優惠的資格要求收緊，市場已經成熟且競爭日益激烈，均是導致銷量放緩的關鍵因素。美國今年銷量預計將下降 19%，主要由於聯邦層面對電動化的監管支持全面撤回，包括國家燃油經濟性目標倒退及縮減《降低通膨法案》的支持力度。美國電動車銷量顯著放緩，意味著到2040年當地汽車已登記車輛數僅24%是電動車。

此外，購車成本仍是影響全球電動車普及率的關鍵因素。在德國、義大利和英國等歐洲主要市場，純電動汽車的購車價格仍較同級燃油車高出17%。不過，這項溢價已從2024年34%的平均水準下降。

電池仍是電動車成本的主要組成部分，許多市場，純電動汽車的電池成本依然過高，售價難以與燃油車匹敵。儘管全球範圍內推動電池供應鏈本土化的步伐正在加快，但要達到大陸電池製造成本水準仍面臨重大挑戰。大陸持續受惠於成熟的製造供應鏈、較低的投入成本、有利的融資條件以及激烈市場競爭，從而擁有全球最低的電動車電池價格。在北美和歐洲等地區，製造規模和供應鏈整合方面的差異意味著區域性溢價仍可能持續存在。

彭博新能源財經電動車主管 Aleksandra O’Donovan 表示：「 儘管全球電動車普及率持續提升，但受美國政策變化和中國市場日趨成熟的影響，各市場的轉型步伐正變得更不均衡。儘管如此，令人鼓舞的是，受電動車價格競爭力提升、電池成本下降以及新興市場快速普及的推動，電動化的長期趨勢依然穩固。」

儘管電動車銷量快速成長，但直到2047年，電動乘用車已登記車輛數量才會超過燃油車。到2040年，所有汽車細分領域中，燃油車已登記車輛數量仍超過10億輛，而屆時卡車、客貨車、兩輪車和公車已登記車輛數量中，燃油車占比仍分別達到逾 80%、52%、48%和 42%。

彭博新能源財經智慧移動主管 Andrew Grant 表示：「 許多市場存量汽車置換率較低，這意味著長遠來看，全球燃油車已登記車輛數量仍然很大，這給致力於實現交通運輸領域淨零排放的政策制定者帶來了挑戰。然而，即使只是滿足我們展望中所顯示的電動車已登記車輛數量需求，也將創造大量機遇，包括到 2035 年僅對車輛本身的支出每年就將達到約2.2兆美元，且從現在到2035年，所需充電基礎設施方面的累計投資將達到5,240億美元。」

《2026 年電動車市場展望》的其他主要數據包括：• 隨著電動車滲透率提升，其電力需求將顯著增長。2025年，電動車用電量為367TWh，2040年將增至2,700TWh以上。2040年為滿足電動車的電力需求，全球電網將需要逾8,000億美元投資。

• 固定式儲能需求激增正在重塑電池行業，並吸引通用汽車、福特汽車和大眾汽車等車廠入局。2025年至2035年間的固定式儲能電池需求預測較2025年展望上調27%。

• 在所有車輛細分領域中，市政公車繼續引領電動化進程。2025年，20多個國家的市政公車總銷量中，電動公車占比超過一半。2030年新能源公車銷量預計將占公車總銷量的60%。

• 2030年電動廂式貨車銷量將占該細分領域全球銷量的34%，電動中重型卡車則相對落後，到2030年僅占全球銷量的約17%。

• 共用自動駕駛汽車（或稱無人駕駛計程車）仍處於商業化早期階段，但每輛車平均行駛里程數遠高於有人駕駛共用車輛。2025 年12月，Waymo在美國商用車輛的單車年化行駛里程數達到近11萬公里/年。

2024 年和 2025 年純電動汽車相對燃油車的價格溢價及百分點變化。(資料來源：彭博新能源財經、MarkLines、中國汽車技術研究中心)
2024 年和 2025 年純電動汽車相對燃油車的價格溢價及百分點變化。(資料來源：彭博新能源財經、MarkLines、中國汽車技術研究中心)

全球電動乘用車銷量和電動車在乘用車新車銷量占比的短期展望。(資料來源：彭博新能源財經)
全球電動乘用車銷量和電動車在乘用車新車銷量占比的短期展望。(資料來源：彭博新能源財經)

2025 年各國車廠在電動乘用車總銷量的占比。(資料來源：彭博新能源財經、MarkLines、Jato Dynamics)
2025 年各國車廠在電動乘用車總銷量的占比。(資料來源：彭博新能源財經、MarkLines、Jato Dynamics)

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