央行信用管制「按兵不動」 房市業者：2026恐仍量縮價盤

中央銀行今決議利率「連九凍」，選擇性信用管制也維持現狀，市場原先期待換屋族貸款成數有機會放寬，最後並未出現進一步鬆綁。房市業者普遍認為，央行按兵不動，顯示政策仍以穩定房市、避免資金重新湧入為優先，2026年房市恐仍維持量縮、價格盤整格局。

科達建築董事長賴建程表示，「沒有進一步的措施就是好消息」。但他指出，第一線觀察到不少首購、自住與換屋需求，並非投資客或短線炒作者，而是因結婚、生子、家庭成員增加、工作地點改變，或居住空間不足，產生實際購屋需求；但在第二戶貸款限制、貸款成數偏低、銀行授信保守下，部分真正有居住需求的民眾反而被政策卡住。

信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德表示，房貸集中度在政策管控後已開始下滑，房市量縮、價格盤整，整體有軟著陸趨勢；但央行現在考量的恐怕已不只是放款集中度。過去一年台股市值大幅膨脹，民眾購買力同步增加，若過早大幅鬆綁，資金可能重新流入房市，讓房市有「飆風再起」風險。因此，一動不如一靜，持續觀察、滾動式檢討，仍是較可能的政策路線。

賴建程認為，房地產目前是「短空長多」，真正影響市場的，不只是政策，還包括銀行資金、貸款條件與買方信心。他指出，剛性買盤一直存在，從買賣移轉棟數與實價登錄觀察，每年仍約有30萬戶中古屋與10萬戶預售屋交易需求，這些需求不會因政策壓抑而消失，只是在觀望氣氛與貸款限制下，信心遞延，成交自然落空。

住商不動產企劃研究室執行總監徐佳馨指出，本次理監事會未有驚喜，央行仍維持緊縮手段，主因股市熱錢四處橫流，必須嚴防房市報復性反彈，打房「緊箍咒」仍在，研判2026年房市仍將繼續「留校察看」，維持量縮價盤格局。