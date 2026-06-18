央行房市政策不動 高力黃舒衛：房市進入購買力競爭新階段

中央銀行18日召開第2季理監事會議，維持政策利率及現行選擇性信用管制措施不變。高力國際不動產業主代表服務部董事黃舒衛表示，楊金龍總裁本（6）月10日宣告「選擇性信用管制就到這裡為止」再加上本次決議，代表市場已脫離最劇烈的政策加碼、直球對決階段。

黃舒衛認為，歷時18個月的房市淘汰賽已進入尾聲，接下來市場將正式由政策博弈與資金槓桿驅動的浮動情緒，轉向以購買力與基本面為核心的競爭新階段。

值得注意的是，黃舒衛指出，美國聯準會新任主席華許首次登場就對通膨、縮表展現態度，不但影響金融市場，也會擾動高利率對壽險業、建商等投資機構對投資需求的評估，驅動價格調整機制。

黃舒衛指出，第七波選擇性信用管制在過去18個月信用管制的核心功能，在於完成市場預期修正與風險再定價。投資性需求已明顯退場，過度依賴槓桿與價格預期的交易結構逐步收斂，市場完成由「資金擴張定價」轉向「信用約束定價」的轉換過程。

黃舒衛表示，隨著台股維持高檔、出口動能穩健及整體經濟成長支撐，市場不確定性逐步鈍化，下半年房市可望從觀望與遞延需求中逐步回穩。