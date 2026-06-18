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保利馬護航任務圓滿完成 達悟勇士平安返抵蘭嶼

經濟日報／ 記者吳凱中／台北即時報導
零碳排旗艦船「保利馬壹號( Porrima P111)」 與達悟拚板舟「黃金友誼號」在蘭嶼龍門港。圖／保利馬提供
零碳排旗艦船「保利馬壹號( Porrima P111)」 與達悟拚板舟「黃金友誼號」在蘭嶼龍門港。圖／保利馬提供

歷經四天三夜的跨國航行，參與「蘭嶼－巴丹三百年首航」的所有達悟族划槳勇士們，已於18日下午全員平安返抵蘭嶼龍門港。由保利馬公司組織的護航船隊，順利完成此次歷史性航程的安全戒護任務，延續三百年的南島民族交流航路重新連結。

保利馬董事長施振榮表示，對保利馬而言，此次任務的成功，象徵著更深層的意義：當最古老的南島航海智慧，遇見最前沿的綠色航海科技，人類得以重新思考如何在尊重自然的前提下探索海洋。未來，保利馬將持續投入零碳船舶、智慧航海與永續海洋技術發展，讓科技成為文化傳承與海洋保育的助力，並持續攜手各界推動南島文化交流與綠色海洋交通發展。

當勇士們一同划著承載達悟族航海文化精神的「黃金友誼號」抵達巴丹島Mahatao沙灘時，象徵的不僅是一趟跨越黑潮的海上遠征，更代表延續三百年的南島民族交流航路重新連結。

對保利馬而言，能夠以科技力量守護這群勇士完成使命，並確保所有人平安回家，是此次行動最重要、也最令人感動的成果。此次航程中，保利馬公司秉持「科技守護文化，而非取代文化」的理念，以旗下未來船技術與智慧航海系統，擔任達悟拚板舟隊伍最堅實的後盾。

施振榮董事長亦表示，真正有價值的科技，不是在海上喧賓奪主，而是在關鍵時刻發揮守護力量。此次護航任務中，護航船隊透過衛星通訊、智慧導航系統與即時海象監測機制，建立完整的安全網絡，讓傳統航海文化得以在現代環境中被完整展現。

這不僅是一場拚板舟與未來船並肩而行的航程，更是一次傳統智慧與創新科技攜手合作的實踐。保利馬希望向世界證明，科技與文化從來不是對立的兩端，而是可以彼此尊重、相互成就，共同開創更永續的海洋未來。

保利馬壹號（Porrima P111）是一艘結合太陽能、氫能與智慧能源管理系統的零碳排船舶，透過低噪音、低干擾的方式伴隨拚板舟航行，讓划槳勇士仍能依循祖先傳承的海洋智慧，透過風向、浪況與海流感受大海的脈動，而現代科技則在背後默默提供即時氣象判讀、航線分析、通訊聯繫及安全預警等支援。

蘭嶼 勇士 達悟族

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