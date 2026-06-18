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血液透析大廠杏昌、百貨業高林合資12億拿下安星製藥 各持股76%與24%

經濟日報／ 記者謝柏宏／即時報導

血液透析大廠杏昌（1788）與百貨業高林實業（2906）18日雙雙宣布，將合資12億元共同取得安星製藥股權。其中杏昌生技取得76%，股數1086.8萬股，交易價值為9.12億元；高林實業取得24%股數343.2萬股，交易價值為2.88億元。

杏昌生技表示，經過審議委員會跟董事會通過股權收購案，依合約辦理交割事宜，預計購買1,086.8萬股，取得安星製藥76%股權，交易金額9.12億元，將採取自有資金跟銀行借款方式支應。面對全球醫藥市場成長，採取垂直整併策略，強化上游供應穩定，提供更完整多元服務，期許在醫療生技產業中有更好的定位。

高林實業也宣布，董事會通過與轉投資的杏昌生技共同取得安星製藥股權，將以現金方式向安星製藥28名自然人股東收購股份根據公告，高林實業將取得安星製藥24%股權、共343.2萬股，交易金額2.88億元。

高林實業指出，預計於6月18日董事會後簽署合作備忘錄（MOU）或合作意向書（LOI），並於6月30日前完成股權買賣契約簽署。依規劃，簽約後一個工作日將支付35%價金，其中高林實業支付1.008億元；預計7月初完成交割並支付45%價金1.296億元；交割後三個月及一年後，將分別支付10%價金2,880萬元。

高林實業表示，本次交易資金來源為自有資金及銀行融資。公司看好透過投資安星製藥，進一步拓展醫療產業投資布局，並結合現有醫療事業資源創造綜效，強化未來醫療產品發展及市場布局。公司強調，本次交易對象為安星製藥28名自然人股東，均非關係人，相關交易將依既定時程推動辦理。

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