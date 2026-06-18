聽新聞
0:00 / 0:00
央行沒鬆綁 房仲：資金已回流、下半年交易量優於上半年
央行第2季理監事會議決議利率「連9凍」，選擇性信用管制亦延續現行架構。永慶房屋研展中心副理陳金萍表示，此一決策顯示央行現階段仍以觀察通膨走勢、國際經濟變化及國內房市發展為主軸，短期內不急於調整政策方向。
陳金萍表示，就房市而言，選擇性信用管制框架延續，意味著投資性需求仍受抑制，自用置產需求仍是市場核心驅動力。
觀察2026年1-4月全台建物買賣移轉棟數較2025年同期減少4.9%，房市量能仍呈現小幅量縮軌跡，顯示政策已獲得成效，投機、投資需求明顯降溫，房市逐步回歸自住買盤主導，也符合央行支持自住族群的政策期待。
不過，陳金萍補充，近期國內房市受惠於AI相關產業需求強勁、出口暢旺，經濟表現亮眼，台股也迭創新高，台股大漲讓財富效果發酵，部分資金趁高位獲利了結，加上對未來的通膨預期仍存，房市買氣有回溫跡象。
值得注意的是，目前房市面臨的最大挑戰仍是資金面問題。受到銀行不動產放款集中度管理及授信額度控管影響，部分購屋族仍需面對貸款成數下降、核貸條件趨嚴等情況。加上未來兩至三年全台仍有大量預售屋陸續交屋，購屋族資金調度能力將成為市場重要觀察指標。
展望後市，陳金萍說明，目前房市已進入「投機退場、自用置產當道」的新階段，在政策調控、利率維持穩定的情況下，下半年交易量有望優於上半年，但房價仍將維持區域表現分化格局，具備產業發展、人口移入及重大建設支撐的區域將相對穩健，而供給量較大的區域則仍有價格修正壓力。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。