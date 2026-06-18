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央行沒鬆綁 房仲：資金已回流、下半年交易量優於上半年

經濟日報／ 記者游智文／即時報導
房市示意圖。永慶房屋／提供
房市示意圖。永慶房屋／提供

央行第2季理監事會議決議利率「連9凍」，選擇性信用管制亦延續現行架構。永慶房屋研展中心副理陳金萍表示，此一決策顯示央行現階段仍以觀察通膨走勢、國際經濟變化及國內房市發展為主軸，短期內不急於調整政策方向。

陳金萍表示，就房市而言，選擇性信用管制框架延續，意味著投資性需求仍受抑制，自用置產需求仍是市場核心驅動力。

觀察2026年1-4月全台建物買賣移轉棟數較2025年同期減少4.9%，房市量能仍呈現小幅量縮軌跡，顯示政策已獲得成效，投機、投資需求明顯降溫，房市逐步回歸自住買盤主導，也符合央行支持自住族群的政策期待。

不過，陳金萍補充，近期國內房市受惠於AI相關產業需求強勁、出口暢旺，經濟表現亮眼，台股也迭創新高，台股大漲讓財富效果發酵，部分資金趁高位獲利了結，加上對未來的通膨預期仍存，房市買氣有回溫跡象。

值得注意的是，目前房市面臨的最大挑戰仍是資金面問題。受到銀行不動產放款集中度管理及授信額度控管影響，部分購屋族仍需面對貸款成數下降、核貸條件趨嚴等情況。加上未來兩至三年全台仍有大量預售屋陸續交屋，購屋族資金調度能力將成為市場重要觀察指標。

展望後市，陳金萍說明，目前房市已進入「投機退場、自用置產當道」的新階段，在政策調控、利率維持穩定的情況下，下半年交易量有望優於上半年，但房價仍將維持區域表現分化格局，具備產業發展、人口移入及重大建設支撐的區域將相對穩健，而供給量較大的區域則仍有價格修正壓力。

房市 央行 利率

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