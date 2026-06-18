央行房市管制不變 建商公會：肯定態度但業界快撐不下去仍盼鬆綁

央行18日召開第2季理監事會議，維持政策利率及現行選擇性信用管制措施不變。建商公會表示，肯定央行「滾動式檢討」，但現有的信用管制已經讓開發商經營困難，亦造成民怨，期盼未來能鬆綁。

中華民國不動產建築開發公會全聯會理事長楊玉全表示，公會肯定央行總裁楊金龍「選擇性信用管制就到這裡」的態度，明確釋出現階段不加碼管制之訊號，表示高度歡迎與肯定，此一立場有助於房市秩序趨於平穩，並為後續合理調整管制措施創造政策空間。

不過，同時也向央行喊話，現有的信用管制已經讓許多原本穩建經營建商快撐不下去，也造成很多民怨，期盼未來能針對正常開發、自住換屋、不可歸責的動工時間、高價住宅標準及貸款成數，提供更具彈性的退場或鬆綁機制。

楊玉全認為，自中央銀行多次祭出選擇性信用管制以來，業界反映，相關措施在抑制投機需求之外，已對正常換屋需求、高價住宅定義10餘年未調整影響首購、合法建築開發融資產生明顯排擠效應，亦妨礙促進土地利用、政府稅收與周邊產業就業機會，建議宜再做鬆綁。