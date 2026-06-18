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房市進入新階段 專家：過去比資金槓桿、未來看這兩樣

經濟日報／ 記者游智文／即時報導
房市示意圖。記者游智文／攝影
房市示意圖。記者游智文／攝影

央行18日宣布利率及現行信用管制措施不變，高力國際不動產業主代表服務部董事黃舒衛表示，本次央行理監事會議象徵房市正式告別高強度政策干預階段，進入購買力競爭新階段，過去市場比的是資金與槓桿；未來市場比的是所得與現金流。

他表示，房市最終並非泡沫遊戲，而是一場回歸基本面的購買力競爭。整體市場結構將呈現「量穩價整、區域分化、長線資金提前布局」並行的中期格局，房市定價權亦由資金面逐步回歸購買力面，賣方應認清目前的資金、供需環境，告別超漲泡影，盡早重新定價，而買方也要掌握難得的議價機會。

黃舒衛指出，第七波選擇性信用管制在過去18個月信用管制的核心功能，在於完成市場預期修正與風險再定價。投資性需求已明顯退場，過度依賴槓桿與價格預期的交易結構逐步收斂，市場完成由「資金擴張定價」轉向「信用約束定價」的轉換過程。

隨著台股維持高檔、出口動能穩健及整體經濟成長支撐，市場不確定性逐步鈍化，下半年房市可望從觀望與遞延需求中逐步回穩。然而，在限貸環境與資金成本仍偏高的條件下，價格走勢將持續受制約，整體市場將呈現量穩價整、結構分化的K型發展格局，有六大結構趨勢可供觀察。

一、市場利空出盡但並非鬆綁 預期回穩但難見全面反轉

雖然政策不確定性下降，但市場並未進入全面性復甦循環，仍受三項結構性因素制約：高房價基期壓力、房貸利率與限貸去槓桿作用，以及資本市場狂吸資金的資產替代效應。在此環境下，市場呈現成交量逐步回穩、價格區間整理的發展格局，而非全面性上行循環。

二、18個月淘汰賽結束 房市回歸購買力競爭

過去18個月，市場經歷信用緊縮、交易量萎縮與預期修正的多重壓力測試，高槓桿與高預期支撐的交易模式被逐步淘汰。隨著政策強度趨於穩定，市場正式告別資金競速與政策博弈的階段。市場定價邏輯亦由預期驅動，轉向所得能力、負擔能力與現金流條件所構成的基本面約束。市場由追價行為轉為議價行為，價格發現的過程更加依賴實質需求條件。

三、區域分化深化 蛋黃區靠實力、蛋白區個案表現

在槓桿效應下降與資金成本上升背景下，房市將進一步走向結構性分化。具備產業聚落、交通建設與人口支撐的核心區域，因具備較強租賃需求與資產韌性，亦受財富效應外溢追捧，價格表現相對穩定向上；反之，供給過剩或缺乏基本面支撐的區域，將持續面臨空前價格修正壓力，甚至受到資金抽離的殘酷挑戰。

四、長線資金逆周期進場 商用、土地市場領先反映景氣預期

住宅市場交易雖趨於保守，但土地市場與核心商用不動產仍維持一定動能，甚至在特定區域、產業一枝獨秀，顯示長期資金已開始進行逆周期配置。部分開發商持續於市場修正期間補充精華區土地庫存，反映其對中長期人口、產業與建設紅利獨具信心。資本市場已提前布局下一階段景氣循環。

五、新青安2.0走向精準化 信用資源鎖定剛性需求

新青安2.0預期將由普惠式支持轉向精準式配置，政策重點不在擴大受惠範圍，而在重塑資源流向、提升信用資源使用效率，聚焦於首購、自住與婚育家庭等具實質居住需求族群，提高購屋可及性，與1.0最大的不同在於降低信用資源外溢至投資性需求的可能性，使住宅福利、金融政策與剛性需求市場進一步連動。

六、信用管制政策由加碼轉為維持 房貸市場邁向務實調整

建築成本、融資條件、銷售收益等條件越趨惡劣之下，近期屢屢浮現大型上市櫃建商發生財務或經營危機，本次理監事會議維持現行信用管制措施不變，象徵政策已由持續加碼轉為高檔維持，一方面是要確保市場軟著陸成果，另一方面則要在金融體系未出現系統性風險前，在管制的十字路口前先踩剎車、停看聽，觀察產業自我修復、風險消化能力。

房市 央行 新青安

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