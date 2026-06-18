快訊

外資買超211億元 面板三虎1買2賣、漲停股遭砍近3萬張

地政士勾結銀行…銀行局證實13家銀行通報重大偶發事件 涉案行員達60人

《鐵拳教育》夯翻天！老師1理由喊「完全不想看」 原因曝光同行狂點頭

聽新聞
0:00 / 0:00

房市期待落空…信用管制維持不變 專家：買氣恐雪上加霜

經濟日報／ 記者朱曼寧／台北即時報導
房市示意圖。記者朱曼寧／攝影
房市示意圖。記者朱曼寧／攝影

央行18日召開理監事會議宣布，房市相關措施仍維持不變。住展雜誌發言人陳炳辰指出，房市期待落空，資金持續關注股市，房市買氣恐怕雪上加霜。

住商不動產企劃研究室執行總監徐佳馨認為，第2季理監事會議上未有驚喜，仍維持緊縮手段，主因為股市熱錢四處橫流，需嚴防房市報復性反彈，因此打房「緊箍咒」仍在，研判2026年房市仍將繼續「留校察看」，維持量縮價盤格局。

住展雜誌發言人陳炳辰指出，此次並未有任何政策調整，期待落空可能讓房市除了持續低迷，還不無可能更沒信心，資金持續關注股市，下半年包括颱風、民俗月都將到來，買氣都將雪上加霜，勢必還會干擾928檔期布局。

至於預售房價上，陳炳辰指出，如今多有新案回歸區域行情態勢，甚至召回已購客重新簽約，接下來恐怕更多此等狀況，也就是新興或二線區域房價應會更有感調整，不少在市場上有意挑戰高價案，實際交易價應就比較難如預期，有亮點者都屬個案表現。

大家房屋企劃研究室公關襄理賴志昶認為，受央行第七波信用管制等措施衝擊，各界期待央行針對換屋族群或部分區域產品「微調」，惟目前預期落空，恐進一步加深買賣雙方僵局；而在買氣不分南北全面下滑之際，買方對價格修正顯然有所期待，但賣方尤其是建商或開發商，又因營建、土地入手成本高漲而價格僵化，如今管制未放寬，交易量預計將至少持續低迷，整體將呈現量縮價盤格局。

徐佳馨補充，此次央行按兵不動，雖下半年房市是否回溫，仍需端看金融市場環境，尤其17日美國聯邦準備理事會（Fed）雖仍維持利率不變，卻不斷釋出鷹派訊息，更大幅上調對於國內的通膨預估，因此如下半年美國通膨壓力再起，聯準會恐怕重啟升息循環，而台灣央行亦可能考量全球匯率環境，進而跟進調整利率政策，屆時房貸利率與購屋成本再攀升，恐讓2026年已經急凍的房市更加雪上加霜。

賴志昶建議，房市逐漸步空頭時期，將是對第一線業者的「總體檢」，如市場觀望氣氛持續濃厚，現金流較為緊縮的中小型業者，將出現斷鏈危機，未來大者恆大情況加劇，產業也將面臨新一波洗牌與重組；不過，面臨貸款成數受限、房屋持有成本漸高等因素，不少成屋屋主心態已調整，中古市場議價空間加大，此波市場盤整為十年難得一遇，對購屋人而言，如「廣看屋、勤議價」，或能在此時以「甜甜價」入手好宅。

房市 央行

延伸閱讀

央行利率維持不變 專家：「沒有壞消息、就是好消息」 房市「軟著陸」

台股高檔震盪錢進房市？賴正鎰看旺房市籲央行：鬆綁豪宅限貸令

央行不動產信用管制維持不變 5月不動產貸款集中度降至35.2%

房市蓄勢待發！雙北8大百億指標案登場 「南港之星」挑戰區域天價

相關新聞

血液透析大廠杏昌、百貨業高林合資12億拿下安星製藥 各持股76%與24%

血液透析大廠杏昌（1788）與百貨業高林實業（2906）18日雙雙宣布，將合資12億元共同取得安星製藥股權。其中杏昌生技取得76%，股數1086.8萬股，交易價值為9.12億元；高林實業取得24%股數343.2萬股，交易價值為2.88億元。

央行沒鬆綁 房仲：資金已回流、下半年交易量優於上半年

央行第2季理監事會議決議利率「連9凍」，選擇性信用管制亦延續現行架構。永慶房屋研展中心副理陳金萍表示，此一決策顯示央行現階段仍以觀察通膨走勢、國際經濟變化及國內房市發展為主軸，短期內不急於調整政策方向。

陽明法說會／提前拉貨潮未歇 第3季旺季行情可期

陽明海運（2609）18日舉行法人說明會，業務長葉文忠率領經營團隊說明最新市場展望。在傳統旺季效應、歐美客戶提前拉貨以及市場需求回溫帶動下，第3季貨量與運價動能有望延續第2季末的強勁表現，整體營運可望優於第2季，將進一步挹注營收與獲利。

央行緊箍咒未解 專家：房市留校察看 後續挑戰「看通膨」

國內房市自第七波信用管制措施以來陷入急凍，各界呼喊鬆綁措施不斷，惟央行18日召開理監事會議宣布，相關措施仍維持不變。

威致新董事長由郭素惠續任 積極掌握 AI 商機

威致（2028）鋼鐵18日股東會進行董事會全面改選，隨後召開的董事會中，一致推舉郭素惠連任董事長。威致今年銷售目標55萬公噸，後市看好台灣AI產業鏈商機，科技半導體大廠積極擴增產能與建置高階設備，預期將強力刺激鋼筋等建築用鋼需求恢復。

鼎基法說會／聚焦四大材料應用、打造未來五年新成長引擎

熱可塑性聚氨酯 (TPU)膜製造商鼎基（6585）18日召開法說會，總經理林庚賢表示，正逐步邁向以創新材料為核心的「TPU先進複合材料平台」，聚焦先進電子、智慧互動、高階醫療與永續基礎建設等四大材料應用，打造未來五年新成長引擎。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。