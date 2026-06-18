房市期待落空…信用管制維持不變 專家：買氣恐雪上加霜

央行18日召開理監事會議宣布，房市相關措施仍維持不變。住展雜誌發言人陳炳辰指出，房市期待落空，資金持續關注股市，房市買氣恐怕雪上加霜。

住商不動產企劃研究室執行總監徐佳馨認為，第2季理監事會議上未有驚喜，仍維持緊縮手段，主因為股市熱錢四處橫流，需嚴防房市報復性反彈，因此打房「緊箍咒」仍在，研判2026年房市仍將繼續「留校察看」，維持量縮價盤格局。

住展雜誌發言人陳炳辰指出，此次並未有任何政策調整，期待落空可能讓房市除了持續低迷，還不無可能更沒信心，資金持續關注股市，下半年包括颱風、民俗月都將到來，買氣都將雪上加霜，勢必還會干擾928檔期布局。

至於預售房價上，陳炳辰指出，如今多有新案回歸區域行情態勢，甚至召回已購客重新簽約，接下來恐怕更多此等狀況，也就是新興或二線區域房價應會更有感調整，不少在市場上有意挑戰高價案，實際交易價應就比較難如預期，有亮點者都屬個案表現。

大家房屋企劃研究室公關襄理賴志昶認為，受央行第七波信用管制等措施衝擊，各界期待央行針對換屋族群或部分區域產品「微調」，惟目前預期落空，恐進一步加深買賣雙方僵局；而在買氣不分南北全面下滑之際，買方對價格修正顯然有所期待，但賣方尤其是建商或開發商，又因營建、土地入手成本高漲而價格僵化，如今管制未放寬，交易量預計將至少持續低迷，整體將呈現量縮價盤格局。

徐佳馨補充，此次央行按兵不動，雖下半年房市是否回溫，仍需端看金融市場環境，尤其17日美國聯邦準備理事會（Fed）雖仍維持利率不變，卻不斷釋出鷹派訊息，更大幅上調對於國內的通膨預估，因此如下半年美國通膨壓力再起，聯準會恐怕重啟升息循環，而台灣央行亦可能考量全球匯率環境，進而跟進調整利率政策，屆時房貸利率與購屋成本再攀升，恐讓2026年已經急凍的房市更加雪上加霜。

賴志昶建議，房市逐漸步空頭時期，將是對第一線業者的「總體檢」，如市場觀望氣氛持續濃厚，現金流較為緊縮的中小型業者，將出現斷鏈危機，未來大者恆大情況加劇，產業也將面臨新一波洗牌與重組；不過，面臨貸款成數受限、房屋持有成本漸高等因素，不少成屋屋主心態已調整，中古市場議價空間加大，此波市場盤整為十年難得一遇，對購屋人而言，如「廣看屋、勤議價」，或能在此時以「甜甜價」入手好宅。