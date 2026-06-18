上銀躋身全球永續前1％ 機械公會率產業取經加速淨零轉型

為協助業界掌握淨零轉型實務經驗，臺灣機械公會18日舉辦「上銀科技淨零永續成果觀摩活動」，由理事長莊大立率領理監事、專委會會長及產業代表前往參訪。上銀科技由總經理蔡惠卿接待，分享公司推動淨零轉型與永續經營的理念及具體成果；經濟部產業發展署副組長陳全政亦出席指導，共同見證機械產業淨零轉型的最新進展。

莊大立理事長表示，機械公會近年來積極推動淨零轉型，每年透過經驗交流、標竿觀摩及資源整合，協助會員廠商掌握實務作法。特別感謝上銀科技作為領頭羊，無私分享永續發展的歷程與成功經驗，為產業綠色轉型的重要示範。

上銀公司在蔡惠卿總經理的主導下，致力降低營運過程的能源消耗、減少碳排，並研發綠色產品，進而幫客戶降低產品碳足跡、及提升生產效率。莊大立強調，這兩年來已經有許多廠商紛紛投入綠色產品的開發，將綠色永續理念融入品牌價值，為客戶提供兼具智慧化與低碳化的解決方案。淨零轉型不只是單一企業的工作，更需要產業鏈共同參與，為地球暖化盡一份心力。

陳全政副組長表示，產業發展署近年來持續透過技術輔導、人才培育及資源投入，協助製造業推動淨零轉型。希望能協助企業從「知道要減碳」，進一步邁向「知道如何減碳、如何落實」，包括建立碳盤查與能源管理能力、導入節能製程與低碳設備、強化數位化管理工具等，並透過標竿企業的示範擴散，帶動更多中小企業逐步建立減碳能力。因此對於上銀科技願意分享淨零轉型的寶貴經驗表達感謝之意。

上銀科技總經理蔡惠卿表示，在淨零轉型實踐方面，上銀科技於2023年7月正式提出科學基礎減量目標倡議組織（Science Based Targets initiative, SBTi）承諾，並於2024年11月通過審核、12月20日正式公告於SBTi官方網站。這確認了其減碳路徑符合《巴黎協定》控制全球升溫的目標，並承諾於2050年前達成 SBTi Net Zero 目標。

為落實減碳承諾，上銀科技同步制定四大核心策略，展開減碳行動，包括提高能源效率、創新低碳產品、循環經濟減廢、導入再生能源。

蔡惠卿進一步說明，透過智慧工廠建置、能源管理系統導入、製程優化及高效率產品開發等措施，上銀持續降低營運過程中的能源消耗與碳排放，並協助客戶提升生產效率、降低產品生命周期的碳足跡，展現以技術創新推動綠色轉型的具體成效。

她強調：「ESG 是企業長期的競爭力來源，當公司準備好低碳產品，機會便會到來，上銀科技經過多年的努力，2025年同時入選標普永續年鑑全球前1% 與 道瓊領先指數（Dow Jones Best in Class Indices, DJBIC）新興市場指數成分股，是機械與電機設備產業台灣第一，更躋身全球領先地位，凸顯上銀在機械與電機設備產業中，已具備世界第一的永續競爭實力。」，上銀科技的淨零成果，不僅為傳統「黑手工業」注入人文溫度，更證明精密機械產業能透過創新技術與嚴謹治理，亦能成為世界第一。

面對全球淨零浪潮，機械產業應發揮設備供應者的關鍵角色，提供兼具節能、高效與低碳特性的綠色製造設備，協助下游產業加速邁向淨零轉型。機械公會表示，未來將持續結合政府資源與標竿企業經驗，攜手產業建構智慧、低碳、永續的綠色供應鏈，共同提升台灣機械產業的國際競爭力。