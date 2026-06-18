觀望氣氛濃 新北交易量寫10年低點…三年來首見價格鬆動

新北地政局今日發布115年第1季不動產市場季報。根據最新數據顯示，目前市場觀望氣氛濃厚，為近三年來首度出現房價微幅修正現象，整體成交量儘管納入後續補登筆數估算，仍舊來到近十年最低點。

新北市地政局地價科科長蕭湘君表示，導致交易量創下十年新低，進而帶動價格下修的原因，除第七波選擇性信用管制政策持續影響外，分析本季另受制於兩個核心因素：一為農曆年效應，傳統春節淡季加上工作天數減少，導致民眾觀望心態濃厚，交易量大幅萎縮。

二為伊朗戰爭爆發等地緣政治衝突，導致全球經濟不確定性劇增，進一步重擊市場信心與買氣。新北市預售屋、成屋大樓及成屋公寓近期房價進行統整比較，各類產品在季變化及年變化，都已出現盤整訊號。

在行政區方面，儘管整體大盤走弱，但在個別行政區仍有亮點與抗跌表現，鶯歌區為全新北市唯一呈現「結構性價量俱漲」的行政區，受惠於三鶯線即將通車的利多，以及鳳鳴重劃區指標大案集中成交，單價衝上每坪43萬（季增12%），總交易量更逆勢暴增至 167筆，季增77%。

三重區預售買氣最強，在「凱越豐汎」、「甲山林市政帝景」、「成功集美」等指標案持續成交支撐下，本季預售屋交易量高達376筆，穩居新北市之冠，交易量雖與上季相較跌幅17.9%，但為全市跌幅最低，展現相對的抗跌能力。

淡水區穩坐成屋大樓交易量冠軍，憑藉淡江大橋與淡北道路等大型建設話題發酵，搭配低總價與高供給優勢，具備強勁的剛性需求支撐，本季以361筆交易量，強勢拿下交易量TOP1。

在生活圈方面，市場呈現「核心區指標案撐高價、剛需買盤向親民區靠攏」的趨勢，中永和交界的「四號公園生活圈」憑藉極佳的成熟機能與綠地稀缺性，在指標案「漢皇方圓」的支撐下，以高達 119.4萬/坪的平均單價，蟬聯新北市預售屋價格冠軍。

新店區的「七張生活圈」受惠於近捷運建案，如「友座明明德」強力帶動，單價衝上99.5萬/坪，名次自上季第十名大幅躍升至本季第三名。

林口家樂福生活圈，新案穩定去化，以153筆奪得預售屋交易量冠軍，大幅超越其他區域。

在成屋大樓市場，買盤明顯轉向具備價格優勢的外圍，由「淡水市區生活圈」（86筆）、「新莊市區生活圈」（69筆）與「淡海新市鎮-海都廣場」（68筆）分別拿下成屋大樓交易量的前3名。

新北市115年第1季交易量寫下十年新低。圖／新北市地政局提供