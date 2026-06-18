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精品珠寶、黃金雙引擎發威 遠東SOGO年中慶業績拚增6%

經濟日報／ 記者侯思蘋／台北即時報導
精品珠寶與黃金雙引擎發威！遠東SOGO年中慶業績拚增6%。記者侯思蘋／攝影
精品珠寶與黃金雙引擎發威！遠東SOGO年中慶業績拚增6%。記者侯思蘋／攝影

遠東SOGO年中慶將於6月23日登場，在黃金買氣帶動、復興館兩大精品回歸加持下，預估檔期業績可成長約6%。至於大巨蛋店開幕時間，遠東SOGO總經理吳素吟指出，目前仍持續接受檢驗中，強調「越難開的店，未來越有爆發力」，對後續營運相當有信心。

吳素吟表示，今年以來整體業績成長已超過7%，各店表現較去年同期普遍呈現成長，各業種更是全壘打。主要成長動能來自金飾品類表現亮眼，化妝品與家電等品項亦維持穩健成長，服飾類則整體表現平穩。金價近期回落也帶動買氣回溫，不少消費者逢低進場布局，5月黃金業績年增約50%，累計今年前五月則較去年同期成長達75%。

忠孝館方面，店長蕭淑英說，世足熱潮帶動人潮與買氣，年中慶在一樓打造全台最大的世足賽戶外轉播與主題展區，因此，雖然今年上半年運動品牌整體表現略有落差，但藉由這波世足商機，樂觀預期後續業績。另外也舉辦全台規模最大的夏季日本展，預計業績可達千萬以上。

復興館方面，副總許淑賢表示，今年復興館年中慶不只是要補回去年流失的業績，更希望挑戰13天創造8億元業績、年增15%的目標。目前復興館累計業績已成長11%，在去年基期相對較低的情況下，對檔期達標相當有信心。

至於國際精品部分，復興館於3月及4月分別完成兩大國際精品品牌改裝開幕。目前兩個品牌業績皆較過去成長約三成，在改裝期間流失的部分客群，如今已有近八至九成回流。

在精品市場方面，今年明顯受惠兩大趨勢，一是國際品牌持續調漲售價，二是在匯率波動與全球經濟不確定性下，精品逐漸被視為具保值與避險功能的資產型消費品，帶動市場出現雙位數成長。

復興館受惠國際精品品牌進駐與改裝效益，一至三樓精品樓層帶動整體業績成長，截至5月底累計約成長15%。其中精品珠寶表現最為亮眼，成為主要成長來源。另外，目前復興館化妝品業績約成長6%，表現相當不錯。業者並指出，品牌如SK-II等持續強化高端系列產品布局，強攻高淨值的客群。

香氛市場方面，疫情後已由高速成長轉為穩定成長，但「小眾香氛」成為新興成長動能。業者指出，潘海利根等品牌表現亮眼，未來香氛市場將更明顯走向分眾化，大眾香氛趨於穩定，小眾香氛則持續成長，成為百貨香氛業績重要支撐。

年中慶 SOGO 黃金

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